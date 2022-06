Paranaense participará de certamen internacional de SUP y necesita colaboración

El paranaense Francisco Giusti participará de un torneo de SUP “Aloha Spirit” en Río de Janeiro, Brasil. Se trata del mayor evento de deportes acuáticos del mundo, el festival trasciende el deporte, siendo también un encuentro de cultura y amistad, reuniendo a competidores de diferentes lugares.Debido a que los pasajes y la estudia es muy costosa, referentes de la comunidad de SUP de todo el país, juntan fondos para que Francisco pueda viajar y competir. El joven ya participó en otras oportunidades del certamen y obtuvo muy buenos resultados.En diálogo con Elonce, Giusti, destacó que “el campeonato es del 17 al 19 de junio, viajó mañana y será tipo mochilero, sin gastar demasiado”. El deportista indicó que “las expectativas son muy altas, es la tercera vez que voy a participar del torneo y la última vez que fui estuve en el podio”Según detalló su especialidad es la competencia de 14 kilómetros para la cual “tiene muchas expectativas”. Además, destacó que también participará de una competencia técnica con olas.Giusti destacó que había planeado hace mucho tiempo ir a la competencia pero por diversos motivos tuvo que desistir participar de la edición 2022. “gente muy querida del SUP me alentó para que vaya e iniciaron una cadena de solidaridad”, dijo y amplió: “Al margen que había decidido no ir a la competencia estaba entrenando porque en agosto se realiza el campeonato argentino en Paraná entonces seguía con los entrenamientos”.“Es una alegría muy grande saber que voy a poder ir y representar a toda la región”, explicó al resaltar que los pasajes aéreos con destino a Río de Janeiro tienen un valor de 80.000 pesos.“Afortunadamente tengo cubiertos los gastos de la tabla e inscripción, una marca me esponsorea”, resaltó.Para colaborar con Francisco Giusti deben realizar trasferencias bancarias a la cuenta cuyo Alias es: Bronce.bocha.gol