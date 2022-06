“Hay mucha inasistencia por el frío”: Escuela NINA pide donaciones de estufas

La comunidad educativa de la Escuela NINA Nº 146 “Las Bases” de Estación Parera, compuesta por 270 alumnos, inició “la campaña de la estufa” con el objetivo de calefaccionar las aulas ante las bajas temperaturas.



“Ante las bajas temperaturas, junto a los integrantes de la cooperadora, advertimos la necesidad de contar con estufas para las 14 aulas porque queremos que nuestros chicos puedan estar en un ambiente agradable dado que seguimos con los cuidados por Covid-19 y para que no se sienta tanto el frío cuando se deja la puerta abierta”, explicó a Elonce la directora de la escuela, Sonia Klocker.



Actualmente, la escuela solo cuenta con dos estufas recicladas. “Los docentes traen estufas o caloventores desde sus hogares; van y vienen, viajan con estos aparatos para mantener las aulas agradables, pero no es suficiente”, apuntó.



La vice, Estela Reynoso, explicó que en la escuela cuentan con la ayuda de un electricista para reparar aquellas estufas que requieran de algún arreglo y de colaboradores para retirarlas de los domicilios. “Pero apelamos a que las estufas estén en condiciones”, resaltó.



“El frío se siente más a la intemperie y los papás no envían a los chicos para cuidarlos; hay mucha inasistencia, por lo que apelamos a la solidaridad de la comunidad”, fundamentaron las directivas al instar a las donaciones de estufas para calefaccionar las aulas.



Los interesados en sumarse a “la campaña de la estufa” puede acercarse a calle De la Yerra y De la Taba o comunicarse al celular de la directora 343 4381219; la institución educativa no cuenta con servicio telefónico. (Elonce)