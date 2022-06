Empleados de AFIM reclaman un adicional y cuestionan medidas de la Municipalidad

Los trabajadores de la Administración Fiscal Municipal (AFIM) continúan con retención de servicios, exigiendo a actualización porcentual de la cuenta incentivo que no se modifica desde 2018 y el blanqueo de ese adicional para que sea remunerativo y modificable. La retención es de 7:45 horas a 13:00.“Hace dos meses que empezamos con este reclamo, recibimos una propuesta insuficiente que no cumplía con nuestras expectativas y luego nos cerraron los canales de diálogos; además, cada vez que llevamos a cabo medidas para visibilizar los reclamos tenemos problemas porque nos llegan auditorias desde Recursos Humanos de la Municipalidad”, sentenció una representante de Suoyem, Gisela Muteverria, a Elonce.“Pedimos que se aumente y blanqueé un código que es la cuenta incentiva que cobran los entes recaudadores que nosotros lo percibimos en negro”, sumó.En tanto, una referente de APS, Lorena Garay, agregó que “Queremos hablar con el intendente y que se nos haga una propuesta superadora y convincente”.“Siempre cobramos a mes vencido el porcentaje que tiene que ver con la recaudación y en mayo se inició el expediente pero con el último sueldo no lo cobramos y no tuvimos novedades”, cerró.