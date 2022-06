Por la niebla: en aeropuerto de Paraná no ha habido cancelación de vuelos

En Ezeiza, por ejemplo, a raíz de la niebla se impidió que algunas operaciones internacionales aterricen en la terminal. Tuvieron que desviarse."La niebla es el peor de los fenómenos meteorológicos para un vuelo. Pasan los años, la tecnología crece, pero las dificultades son las mismas: no se ve la pista. Tal vez, a 100 metros de altura la visibilidad está despejada, pero cien metros para abajo, la nubosidad puede ser un dolor de cabeza y no tenés manera de ver la pista, los contornos, las extensiones", afirmaba a, Gustavo Giménez, experimentado piloto de Airbus A340.. Fabián Hasenhauer indicó que en la capital de la provincia de Entre Ríos “no ha habido cancelación de vuelos, aunque sí demoras” a causa de la niebla.Y en este sentido manifestó que “este miércoles estuvo demorado el vuelo”, el que debe llegar asiduamente a las 12:30, llegó a las 14:30, indicó en este sentido. Al de este jueves “que debe aterrizar a las 9:20, les avisaron que no, que despegaban a esa hora desde el Aeroparque”.