Referentes de los Derechos Humanos despidieron a Clara Fink: “fue una bandera”

Falleció a los 93 años, Clara Atelman de Fink, madre de Claudio Fink, que fue secuestrado y desaparecido por la dictadura militar en Paraná, mientras corría el año 1976.Durante la tarde de este jueves, familiares, amigos y allegados despidieron sus restos en el Cementerio Israelita y le dieron un último adiós.“Estamos dolidos por estar despidiendo a una amiga de muchos años”, expresó a Elonce Manuel Ramat, sobreviviente de la dictadura y referentes de la lucha contra los Derechos Humanos. Según contó, “era muy amigo de Claudio y por eso la conocí a Clarita. Fue una madre que sufrió mucho y que nunca abandonó la búsqueda”.“Se fue una madre con una entereza fenomenal y que nos marcó un camino. Nos enseñó cómo vivir en paz con la lucha, la memoria y la búsqueda de la justicia. Ahora nos toca a nosotros seguir con este camino, junto a su sobrino y su nieto”, dijo.Seguidamente agregó que “nosotros saludamos a Clara como una gran luchadora y como un ejemplo de vida”. “Nunca quiso buscar a su hijo como desaparecido y esa esperanza fue la que la mantuvo con vida y con un espíritu realmente asombroso”.En tanto, Edgardo Massarotti, recordó a Clara como “un ejemplo de vida, que buscó a su hijo sin revancha ni venganza”. El referente de ATE contó que con la mujer eran vecino: “siempre le ofrecía para hacerle los mandados y ella me respondía: `no gracias, tengo todo menos lo que más necesito, que es mi hijo´, eso me producía un enorme dolor”.“Era una buena persona, en todo sentido. Todos los vecinos la querían y nunca estuvo sola, eso demostraba la calidad de persona que era. El sufrimiento que tenía, lo fue transformando en amor”, expresó.El día lunes, Edgardo tuvo la posibilidad de visitarla a Clara en el hosital: “le acaricié la cabeza y la recordaré como una madre”.“Clara siempre sintió que su hijo estaba a su lado. Me queda su bondad y esa firmeza y convicción de siempre. La llevamos en el corazón”, finalizó.Clara fue un emblema de lucha y una referente de todas las madres y abuelas; como también, un ícono de la lucha por los Derechos Humanos y la Memoria, Verdad y Justicia en la ciudad y la provincia.