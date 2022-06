IOSPER instó a “estar atentos ante posibles fraudes” por pedidos de colaboración

El Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) instó a la comunidad a estar atentos ante posibles fraudes. La prestadora de salud aclaró que se cubren las prestaciones que precisan los pacientes oncológicos.

Desde la Obra Social, “se desmintió al afiliado Julio Ibañez, quien manifestó que no recibe los medicamentos que solicitó”, se indicó en un comunicado. En ese sentido, Iosper señaló que “se reconocieron todos los medicamentos que este afiliado pidió a la prestadora de salud”.



En ese marco, ante la “campaña solidaria” que se inició para ayudar a Ibañez, la Obra Social recomendó “que no se deposite dinero, ya que la institución le reconoce el tratamiento oncológico”, señalaron.

Al respecto, el Iosper indicó que “vale el carácter solidario de iniciativas”, pero subrayó que, “a veces surgen casos que no son del todo claros, que pueden devenir en fraudes, ya que la falta de información sobre las coberturas genera confusión y es aprovechada por algunos”.



Además, Iosper recordó que la Obra Social “es solidaria en sí porque es de los trabajadores y destina, constantemente, recursos para pacientes oncológicos, quienes, además, pueden recibir el mejor tratamiento en el Centro de Medicina Nuclear de Entre Ríos (Cemener) que es uno de los pocos que hay en el país en manos de los trabajadores”.