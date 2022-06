Tarjeteros cortarán Cinco Esquinas el próximo miércoles: lo que reclaman

Unos 240 tarjeteros, nucleados en la cooperativa Renacer, resolvieron en asamblea declararse en estado de alerta y concentrarse el miércoles 15, desde las 10, frente a una de las sedes de la Municipalidad de Paraná para cortar la zona de Cinco Esquinas.“Necesitamos respuestas del Ejecutivo Municipal porque somos causa y efecto de una gestión y en cada gestión que asume somos a los primeros a los que quieren sacar. De una vez por todas, los tarjeteros necesitamos de la legitimidad de la municipalidad y la sociedad porque somos trabajadores”, fundamentó ala titular de la cooperativa Renacer, Carina Martínez.“Pasó un año y no hemos tenido respuestas de parte de la municipalidad. Todo comenzó cuando aparecieron con la idea de imponer el estacionamiento medido, para lo cual los tarjeteros no fuimos convocados, pero nos movilizamos y logramos frenar la licitación; accedieron a que estemos adentro y ya pasó un año y no tenemos ni las tarjetas para trabajar”, resumió la mujer que representa a los trabajadores.Los tarjeteros reclaman, además, un aumento en el precio de lo que se cobra por hora de estacionamiento. “Está en ocho pesos, es una miseria y prácticamente estamos trabajando a voluntad”, cuestionó.También apuntó los incumplimientos a los acuerdos logrados en la mesa de trabajo que se conformó con el secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Juan Manuel Tamareu; el responsable municipal de Tarifado, Luis Gómez; y un representante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MET) que apoya a la cooperativa de tarjeteros.“No imprimieron las tarjetas, está pendiente un viaje a Luján que nos prometieron para conocer el funcionamiento del sistema de estacionamiento de esa localidad bonaerense y tenemos que tratar el aumento de lo que se cobra por estacionamiento”, detalló Martínez.Martínez remarcó que los tarjeteros habilitados, para poder prestar servicio, “deben contar con certificado de buena conducta, el carnet que se renueva cada dos meses, además de no estar ni alcoholizados ni drogados”. El horario que cumplen es 9 a 12 y de 17 a 21 “y si no hay recaudación, no te llevas un peso a tu casa”, fundamentó la representante de los tarjeteros.