Crece la transmisión de gripe A y disminuyen casos críticos de covid en Paraná

Entrevistas

El jefe de la terapia intensiva del Hospital San Martín de Paraná, Guillermo Grieve, informó al programadeque se transita "".En este sentido, argumentó que "estamos en una situación intermedia respecto al coronavirus, hay subvariantes de omicrón que tienen mayores características transmisibles pero no tanto de invadir", y resaltó que "".Asimismo, destacó que "las personas que tienen factores de riesgo deben aplicarse la cuarta dosis, y quienes no tengan comorbilidades deben tener la tercera dosis, es algo en lo que insistimos porque".En sintonía con esto, Grieve informó que "los casos de covid fueron bajando pero aumentaron los contagios de gripe A y gripe común, por eso es necesario vacunarse contra la gripe y así se disminuye la posibilidad de generar infección"Consultado sobre la vacunación de covid-19, el jefe de Terapia Intensiva dijo que "en números reales el plan de vacunación para la primera y segunda dosis fue excelente,", y aclaró "la sociedad le dejó de darle importancia a este tema, y además muchos manifestaron tener algunos síntomas, pero no deben tener miedo porque es algo normal".En este sentido, aclaró que no hay pacientes internados críticos con covid, "detalló al resaltar que "debemos continuar con los cuidados e incentivar la vacunación".Por otra parte, Grieve dijo que en el hospital San Martín están preocupados por el aumento de la cantidad de accidentes de tránsito, tanto de motos como de autos."Hubo un 30% de aumento de accidentes de tránsito en el primer trimestre y un 15 por ciento en el segundo trimestres; el 70% corresponden a motos y que no tenían casco", explicó y apuntó que "hay que aumentar los controles para que estas cosas no ocurran".