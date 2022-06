La obra de restauración de la Biblioteca Provincial supera el 90% de avance

Los trabajos

La presidenta de la Fundación del Iapser, Mariel Ávila, junto al ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; la secretaria de Cultura, Francisca DÁgostino, el director de la Biblioteca Provincial, Néstor Rodríguez; el subsecretario de Arquitectura, Walter Dandeau, representantes de la empresa que lleva adelante los trabajos y otras autoridades, observaron este miércoles los avances.Tras la recorrida, la secretaria de Cultura, Francisca D`Agostino, afirmó que "la Biblioteca provincial es una referencia sobre todo para los estudiantes secundarios y universitarios que vienen permanentemente a consultar los fondos editoriales que tiene. Esta obra lo que nos va a permitir es poder darles más espacio para trabajar y recibir a más estudiantes y docentes"."Estamos contentísimos y además con el plan que tiene la gestión del gobernador Bordet de recuperación de los espacios culturales y patrimoniales, con el cuidado específico que debe tener para poder restaurarse de la mejor manera. Vamos a sumar una obra más", destacó la secretaria de Cultura.A su turno, el director de la Biblioteca, Néstor Rodríguez, señaló que la obra está incluida "en el proyecto de rescate cultural de los bienes de la provincia, que también abarca a los museos y muchos otros espacios que se pusieron en valor y otros que se hicieron desde el principio".Luego agradeció a Mariel Ávila, a quien consideró "una amiga de la Biblioteca, porque fue quien le dio el impulso para que esta obra se concrete, para lo cual se requirió mucho trabajo previo".Precisó que "son más de 18 millones de pesos para reparar la fachada, la sala de lectura, los sanitarios, los techos, lo cual nos va a posibilitar recuperar esta vieja casona de 1870, de la ciudad de Paraná, que es un patrimonio cultural muy importante de todos los entrerrianos".En tanto, la presidenta de la Fundación Iapser, al ser consultada sobre la atención prestada por el gobierno provincial a Casa de Gobierno y los museos circundantes, como un aporte a la cultura de los entrerrianos, destacó: "Son círculos virtuosos que hay que aprender a cuidarlos, a preservarlos, a quererlos, y para eso tenemos que estar continuamente cuidando este patrimonio que es tan importante para la historia y para la sociedad de una provincia"."Me parece muy importante que este círculo que empezamos a trabajar de Casa de Gobierno, el Museo de Casa de Gobierno, las plazas Mansilla y Carbó, y ahora la Biblioteca, empiece a generar espacios para los jóvenes y para todos los ciudadanos de Paraná y de la provincia porque vienen muchos chicos de todo Entre Ríos a visitar Casa de Gobierno", sostuvo Mariel Ávila, al tiempo que indicó que "la Biblioteca es muy importante, es un espacio para leer que es tan importante para cultivarnos y para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos".Finalmente, comentó que con el Museo de Casa de Gobierno se está trabajando en la puesta en marcha de visitas de hasta 10 personas para conocer la cúpula y el reloj de la Casa Gris, aclarando que se trata de un espacio reducido pero "muy bello que forma parte de nuestro patrimonio y nuestra identidad".El plan de obra en ejecución incluye reparación de cubierta de techos y otros espacios de la Biblioteca. Además, se encuentran en restauración puertas y ventanas de madera, celosías y ventanas metálicas, hall central, galería y sala de lectura y grupos sanitarios.Actualmente, se están restaurando las cuatro puertas de ingreso, puliendo los mármoles, cambiando el piso del hall de entrada y concluyendo la reconección de la luminaria de la fachada.En el marco de estos trabajos, la Biblioteca continúa con su servicio de atención a investigadores, estudiantes y público en general tanto para responder consultas como para recibir donaciones para los fondos que la integra.Reparación de cubierta, restauración y puesta en valor de la fachada de la Biblioteca ProvincialLa Biblioteca Provincial es una institución que aloja patrimonio histórico de nuestra provincia. Fue creada por el gobierno de Entre Ríos mediante la Ley Nº 5593 del 31 de octubre de 1974. Tuvo tres sedes hasta que en 1987 logró instalarse en lo que sería su sede definitiva, calle Rivadavia 278, hoy Alameda de la Federación 278. El actual edificio es una unión de tres viviendas y fue declarado de valor histórico-cultural de la Provincia de Entre Ríos por decreto Nº6676/03. La edad del edificio y su uso intensivo, produjeron deterioros que necesitaron reparaciones circunstanciales y modificaciones en distintas oportunidades. Es por esto que se diseñó el proyecto de intervención, para reparar, ampliar y poner en valor la fachada, para hacer que la Biblioteca Provincial cuente con el espacio adecuado para realizar su trabajo diario de visitas guiadas, investigación, servicios para el público general y para los trabajadores de la institución.La obra está a cargo de la empresa privada que ganó la licitación pública, Moia Ángel Luis. Comenzó a ejecutarse con el cambio de cubierta del techo, lo que consiste en la realización de los revoques exteriores en tres capas: azotado, jaharro, enlucido. Luego se realizó un contrapiso alivianado, una carpeta de cemento y membrana asfáltica tipo No Crack con aluminio. Otra etapa de la obra consistió en el trabajo en zócalos y placas de mármol del exterior, esto se hace con un hidrolavado, seguido de rociado de agua y lavandina. De no lograrse una limpieza absoluta, se puede llegar a un pulir las piezas. Luego se protegen con pintura antigrafiti.Las aberturas son una parte fundamental del edificio, su tamaño y calidad, que datan de los edificios típicos de fines del S XIX e inicios del S XX, necesitaban una restauración apropiada, la cual consistió en quitar hojas, postigos y todo elemento móvil para ser restaurado en el taller de obra. En cuanto a los marcos y elementos fijos, fueron restaurados in situ. Se repusieron los tapajuntas y contravidrios de toda abertura rota o en mal estado, así como los herrajes, con el fin de garantizar el perfecto funcionamiento y se terminó con una profunda limpieza de toda superficie, para eliminar la grasitud. Todos los trabajos se realizaron con el mismo material en cuanto a composición, calidad y dimensiones existentes.Las celosías metálicas y rejas fueron lijadas de forma profunda, para que quedaran libres de suciedad, óxido y restos de pintura. Las rejas presentan dos hojas móviles, sistema que se encuentra obsoleto y en desuso, por lo que se soldó con soldadura continua y no de punto, de forma prolija y sin rebarbas. Previo a las tareas de pintura. Las piezas metálicas se cubrieron con dos manos de convertidor de óxido al cromato de zinc de 1º calidad. Para terminar se le aplicaron dos manos de esmalte sintético.La cara de presentación del edificio es la fachada, es por esto que el proyecto propuso una puesta en valor para recuperarla y devolverle el aspecto original a este edificio histórico de la provincia. Los trabajos consistieron en hacer un lavado con jabón, cepillo de cerda e hidrolavado a vapor. Dadas las condiciones generales de la fachada y debido a las degradaciones ambientales como la polución y biológicas como musgos, depósitos de aves, verdines o semillas, hasta los efectos que pueden generarse por erosión y colapso durante el lavado, se aplicó lavandina.La fachada cuenta también con piezas de molduras y balaustradas que necesitan de un trabajo de restauración específico, hecho a mano por personas especializadas en trabajo de molde y tallado. Las balaustradas faltantes fueron repuestas y las que se encontraban dañadas, se repararon a partir de la toma de muestras de material y moldes, con la forma, dimensiones y texturas exactas. Se ejecutaron con los mismos materiales que los existentes. En el caso de fisura en la parte superior, debieron ser reparadas con dos llaves y rellenas con material elástico.En cuanto a las molduras, se trabajó con moldes y guías. El material de reposición surgió del análisis de las piezas existentes en el edificio, es decir de la granulometría, el color y la textura. En todos los casos en los que se verificaron problemas de estabilidad, se procedió a asegurar el equilibrio, consolidándolo con las técnicas que se emplearon originalmente o con el agregado lo suficientemente sutiles para que pasen desapercibidos. Fue asesorado y llevado a cabo por mano de obra especializada. Es importante aclarar que son trabajos que se hacen a mano, no se utilizan máquinas para hacer las molduras.