Concejales proponen expropiar una parte de los terrenos frente al Patito Sirirí

Integrantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista se reunieron este miércoles con concejales de Paraná para tratar la modificación a la ordenanza que propone declarar de uso público sujeto a expropiación los terrenos de un sector del Parque Urquiza, ubicado frente al Parque Infantil Patito Sirirí, cuyos dueños habían expresado su interés en lotearlos. El encuentro pasó a un cuarto intermedio para este martes, a las 10.“Un informe de Planeamiento plantea que esos terrenos pertenecen a un privado, pero nosotros luchamos para que sean parte del patrimonio público de la ciudad, que se anexen al Parque Urquiza”, indicó auno de los miembros de la Asamblea, el ingeniero Esteban Rossi.Y agregó: “Hubo una ordenanza del concejal Cáceres que planteaba la utilidad pública sujeto a expropiación de esos terrenos y hoy tratamos una propuesta de modificación de esa ordenanza por la que proponen para establecer sujeto a expropiación lo que sería la parte sur de las barrancas, es decir, la parte que está por encima de calle Mártires de la Revolución del ´55”.“La modificación que nos presentaron los concejales del bloque del oficialismo es que se prestarían para expropiación dos tercios del terreno, pero nos preocupa qué pasaría con la otra área, porque si no participa la comisión asesora de Código Urbano, para que aclare que hay un límite en las alturas, es lo mismo que nada porque se nos tapará ese balcón al río porque el luchamos desde hace para conservarlo”, coincidió la arquitecta Cecilia Zapata.El lote “Sector Sur”, cuenta con 10.863,23 m2, se encuentra al sur de la calle Héroes y Mártires del 9 de junio de 1955 y limitan al oeste con la continuidad de calle Gregoria Matorras de San Martín y al sur con calle Alberti (y) componen una unidad con las barrancas del Parque Urquiza, consolidada luego de las obras de estabilización frente al parque Carmelo Cabrera”. Sobre este terreno señala el paper de la secretaría a cargo de Guillermo Federik, “no presenta ninguna construcción y su límite oeste con el Parque no es más que una línea definida en un plano de mensura. Presentan un valor social como extensión y culminación del Parque Urquiza y puede ejercer sinergia con el mismo, con el Parque Carmelo Cabrera (Patito Sirirí), el conjunto integrado por la Vieja Usina y el Centro Provincial de Convenciones”. De todas maneras, se aclara que “esta ‘continuidad’ con las barrancas del parque no constituye una continuidad de ‘usos’ atento a que por forma y topografía la fracción es en sí un componente paisajístico. Con igual criterio cualquier barranca cercana a uno de nuestros parques costeros (Parques Urquiza, Varisco o Toma Vieja) podría presumirse continuidad de aquel y sujeta a expropiación”.“La expropiación de terrenos está contemplada en la Constitución Provincial. Los municipios declaran de interés público sujeto a expropiación y la Provincia es la que luego rubrica esa intención y dispone del financiamiento para expropia. También hay fondos nacionales de promoción al turismo porque este terreno sería una infraestructura verde que aportaría a fomentar el turismo”, fundamentó el ingeniero al explicar que “se tasa el terreno a un precio justo, considerado en el mercado, y luego se paga”. “Es un proceso constitucional en el que no se vulnera ningún derecho”.Al respecto, Rossi dio cuenta del “desconcierto” de la Asamblea por tal resolución dado que “siendo Planeamiento un organismo público habla de una tasación en dólares si los ciudadanos cobramos en pesos, no en dólares”.“Nos preocupa que los terrenos que valúen en dólares, una lógica que viene de la dictadura”, cuestionó y apuntó: “Los gobiernos democráticos deberían tener otra impronta en la manera de mirar el negocio inmobiliario, para que sea en favor de la gente”.Para el ingeniero, el encuentro con los ediles “fue un intercambio de posiciones en la que los concejales del oficialismo plantearon su propuesta de modificación de ordenanza y también conocimos la postura de los cuatro bloques de la oposición los que, por diferentes motivos, no estarían de acuerdo; y nos sorprendió el cambio de opinión del bloque de Cambiemos que estaba de acuerdo con que esas barrancas sean declaradas de uso pública sujeto a expropiación”.En ese sentido, la titular de la Asamblea, Alicia Glausser, remarcó: “Los cuatro bloques opositores que habían dado su palabra para aprobar que ese espacio sea expropiado para que sigan siendo las barrancas del Patito, hoy cambiaron totalmente de posición, como si hubieran recibido algún mandato de sus partidos”.“Nos vamos con una sensación de desazón, de no haber cerrado un acuerdo por ese espacio, que es uno de los que estamos por perder y ojalá que no; sobre todo teniendo en cuenta que el 80% de la costa de Paraná, desde La Toma a Bajada Grande, está en manos privadas y el ciudadano no puede disfrutar del río que es nuestro y de todos”, fundamentó la vecinalista.