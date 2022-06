Más de 1.800 paranaenses recibieron el segundo refuerzo contra el Covid-19

Continúa la aplicación de segundos refuerzos de la vacuna contra el coronavirus en el hospital De La Baxada de Paraná. De acuerdo a los datos a los que accedió, para este miércoles se entregaron 1.800 turnos y la dosis prevista a aplicar era Moderna.En la oportunidad,rescató el testimonio de quienes aguardaban en la fila para recibir una cuarta aplicación de la dosis contra el Covid-19 bajo el espeso manto de niebla que, por segundo día consecutivo, es la postal que se repite en la ciudad.“Es un día horrible, pero recibí el turno por mensaje de texto y vine”, destacó una mujer, quien en relación a la cuarta aplicación, destacó: “Si es para cuidarnos, me parece perfecto”.“Hay que completar el calendario de vacunación porque es la manera de cuidarnos y de cuidar a los demás”, coincidió otra paranaense que tuvo Covid-19 en dos oportunidades. “En la primera vez, a comienzos del 2020, la pasé mal pero después, ya vacunada, no fue tanto”, comentó.“Cuando te llega el turno, tenés que presentarte a vacunarte”, sentenció un hombre que esperaba a recibir la aplicación de la vacuna contra la pandémica enfermedad.“Hay que juntar fuerzas y salir”, alentó otra mujer en relación a las inclemencias climáticas. “No he tenido Covid-19 y estoy de acuerdo con la vacunación”, agregó.