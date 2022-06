Programa “Separá”: se desarrolla la primera etapa con la doble contenerización

Datos



Plan

Vecinos, comercios, oficinas y quienes circulen por la zona deben separar sus residuos y depositarlos en los contenedores correspondientes. Los camiones harán la recolección en forma diferenciada y luego los recuperadores urbanos les darán valor, transformándolos en sustento para sus familias.En contenedores verdes va lo Reciclable (plástico, metal, papel, tela, cartón, vidrio, todo este material limpio y seco).En contenedores azules lo No Reciclable, que incluye materiales orgánicos como yerba, estiércol, verduras, restos de comida o café y materiales inorgánicos no reciclables como los residuos sanitarios (por ejemplo toallitas sanitarias o pañales).El sector donde se ubica la doble contenerización está comprendido por: Avenida Laurencena, Avenida Ramírez, Bulevar Racedo y Catamarca. Dentro del mismo se encuentra la mayor densidad poblacional de la ciudad.De las 300 toneladas diarias de residuos que se generan en la ciudad, el 30% se recolecta en la zona céntrica, debido a la gran cantidad de edificios y unidades habitacionales.Los edificios emplazados en esta zona superan los 500 (con 6 mil departamentos). Todos están ubicados en un área de 4 Km2, donde se instalarán 180 contenedores con una capacidad de 3 mil litros para los residuos reciclables, 240 litros para residuos no reciclables y 30 para reposición.Separá es uno de los ejes del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) que implementa la Municipalidad. La acción tiene dos objetivos principales: reducir la cantidad de residuos que producimos en Paraná y colaborar con la tarea de los recuperadores urbanos, facilitándoles un recurso de mayor calidad."Separá es parte de una visión de Paraná que compartimos con miles de vecinos: una ciudad limpia, sana, sostenible y que podamos legarle a nuestros hijos”, señaló el intendente Adán Bahl y concluyó: "Invito a todos los paranaenses a que juntos, construyamos la ciudad capital limpia que nos merecemos".Más información en https://www.parana.gob.ar/separa/