Ana María sobre la labor periodística: “Es donde la comunidad se expresa”

Ana María Almirón de Álvarez, la conductora con más de 50 años en los medios de comunicación, dialogó con Elonce por el Día del Periodista. Recordó sus inicios, trayectoria y la manera de ejercer la profesión.



La conductora televisiva y maestra rural destacó ante Elonce que “siempre amé esta profesión, los años me dieron una experiencia muy importante; no siento estar más allá del bien o del mal; hacer móviles me encanta porque es parte del pueblo, estas ahí porque la gente necesita decir y escuchar”.



Ana María recordó que desde muy joven trabajó en la radio y siempre disfrutó de la labor periodística. Además, recordó que “estar en contacto con la gente era hermoso”, cuando era pequeña mi familia tenía un circo y yo presentaba los espectáculos, y más adelante en la escuela participaba en actos o hacía de maestras de ceremonias”.



Consultada sobre cómo ve el periodismo en la actualidad, explicó: “Antes era distinto, ahora es todo a través de internet las noticias aparecen en cualquier momento y no todo es lo que se muestra, no vemos la miseria en la que esta Argentina” y resaltó que “nunca pensé que los chicos no iban a ir a las escuelas, todavía hay facultades que no abrieron”.



Además, explicó que para ser un buen profesional “se debe recorrer un camino trabajando, estudiando, siendo crítico, de uno mismo y así se progresará”.



Al finaliza, Ana María pidió a la comunidad que “todos pongan los pies sobre la tierra mirando al cielo, pero trabajando, es lo único que se recomienda y dignifica”