Cómo impacta el paro de colectivos en las actividades diarias de la gente

Los choferes del transporte urbano de pasajeros que prestan servicio en la ciudad de Paraná y área metropolitana, no recibieron el depósito del pago de los sueldos con el aumento acordado en paritarias y resolvieron realizar medida de fuerza, que afecta a los usuarios de los colectivos urbanos a partir de las cero horas de este martes, se indicó arescató el caso de la escuela Nº20 “Casiano Calderón” a la que asisten 600 alumnos y 50 docentes y no docentes de Paraná y Paraná Campaña, a los que se les dificulta llegar porque el trayecto es desde la terminal de ómnibus hasta barrio San Agustín. En ese sentido, la vicedirectora, Silvina Martínez, destacó la solidaridad entre compañeros “porque se buscan de camino”. “Las aulas se cubrieron de la solidaridad de los otros docentes para estar en la escuela”, ponderó.“El personal que no puede llegar debe presentar una nota a dirección explicando que el colectivo es su medio de transporte para estar en su lugar de trabajo y por qué está impedido de estar presente; eso fue lo que nos pidieron desde el CGE”, explicó la directiva.también dio cuenta de las consecuencias del paro de colectivos en la voz de los taxistas. “Se trabaja más pero cuando se sabe que habrá paro y es como que la gente se prepara un poco más; el problema es cuando el paro es sorpresivo y se nota más el trabajo”, explicó uno de los trabajadores del volante.“La gente tiene que salir igual porque hay que trabajar”, remarcó el chofer y reveló que este martes tuvo viajes más largos, por ejemplo, desde avenida Almafuerte hacia el microcentro paranaense.“Es un día normal, no se nota la diferencia”, coincidieron otros dos taxistas. Es que según dieron cuenta, “los empleados de la administración pública son los que más pueden llegar a hacer uso del servicio”.En taxi, un viaje promedio en el centro ronda entre los 250 y 400 pesos.