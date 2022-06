En el Día del Periodista, las vivencias de quienes comunican las noticias

Este 7 de junio se conmemora el Día del Periodista. Para mostrar los alcances de la tarea y conocer algunas anécdotas,dialogó con trabajadores de prensa de la ciudad de Paraná, y destacó también, las experiencias de trabajadores del interior de la provincia.“Hoy es un día en el que también tenemos que incluir a los ciudadanos, por el periodismo ciudadano tan de moda hoy por hoy a partir de las redes sociales que cobraron un impulso notable y nos facilitan mucho más la tarea”, ponderó Víctor González ael periodista de“La televisión y la radio no son competencia, sino complemento, porque hay quienes se despiertan cony después, en el auto, siguen con la radio”, comentó.Por su parte, Javier Aragón, periodista deresaltó: “La forma de comunicación, de generación de la noticia, cambió muchísimo por las redes sociales y la confianza de la gente; en La Voz es permanente la consulta y el llamado, es un ida y vuelta tremendo que provoca mayor compromiso de chequear y verificar la información para emitirla lo más rápido posible con la certeza de que esa información es real”.González, en tanto, remarcó: “Nuestro rol siempre está interpelado y con más razón ahora porque la información está llegando a partir del periodismo ciudadano; si comunicás la imagen de un siniestro vial, tenés que ser muy preciso porque esa imagen ya la publicó alguien en una red social y, a veces, hasta nosotros mismos llegamos después de la red social”.“El periodista sin el oyente, sin el televidente, no es absolutamente nada; el rol del periodista es que esa realidad no esa una rutina, en la que la curiosidad es necesaria porque si no la tiene, poco durará su carrera”, apuntó Geraldine Smith.Claudio Schneider, periodista de Ramírez CableVisión, refirió: “La función principal que debemos cumplir los medios de comunicación, sobre todo los del interior profundo, es la de estar con la gente, acompañar las necesidades y los reclamos de los vecinos y servir de nexo entre ellos y las autoridades o aquellas que puedan brindar una solución”.En la escuela Nº20 “Casiano Calderón”, la periodista de, Anabel Saavedra, fue invitada para dar cuenta de su trayectoria a los alumnos de la institución educativa.“El día arranca a las 4.30 de la mañana, porque se comienza muy temprano con información”, había destacado Saavedra durante su paso por, que fue transmitido en simultáneo con. Y agregó: “Se arranca con la noticia en la mano y uno se acostumbra a vivir de ese modo, es un modo de vida”.