Otra vez, usuarios de colectivos afectados: opiniones sobre la medida

egistró la opinión de la gente que este martes tendrá que "ingeniárselas" para concurrir a sus trabajos, a la escuela, a cumplir con sus obligaciones y buscar una manera alternativa de traslado

Los choferes del transporte urbano de pasajeros que prestan servicio en la ciudad de Paraná y área metropolitana, no recibieron el depósito del pago de los sueldos con el aumento acordados en paritarias y resolvieron realizar medida de fuerza, que afectará a los usuarios de los colectivos a partir de las cero horas de este martes, se indicó aUTA confirmó la suspensión de los servicios ante el incumplimiento salarial de la empresa con un comunicado. “Se efectuarán medidas de acción sindical con paralización del servicio sin concurrencia a los lugares de trabajo. Dicha medida, se adopta ante la falta de pago de la totalidad de los salarios correspondientes”, señala el comunicado de UTA Entre Ríos., producto de la medida de fuerza del gremio de los choferes de colectivos.Una joven que esperaba la línea 4 con destino a San Benito, opinó, sobre la medida, en diálogo con: “Me parece bien la medida, porque ellos como todos, necesitan tener el dinero en sus bolsillos”.que accedieron a un comunicado que este martes “se realizarán clases virtuales”.“Me enteré mientras estaba cursando en la facultad, del paro de colectivos de este martes. Me queda lejos la facultad para venirme caminando hasta el centro, veré cómo hago mañana”, afirmó otro joven.Recordemos que la medida no afectará el servicio entre las ciudades de Paraná y Santa Fe; tampoco estará afectado el servicio con destino a Diamante y otras localidades de Paraná Campaña.