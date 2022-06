“Ahora disfruto de muchas cosas”, dijo joven trasplantada del hígado

En el Día del Paciente Trasplantadodialogó con Elizabeth, la joven que fue trasplantada de hígado, y contó sobre las actividades que disfruta hacer y cómo es su vida tras la operación.La adolescente es un ejemplo de valentía y superación, hace un tiempo atrás fue diagnosticada con hepatitis autoinmune, colangitis esclerosante, hipertensión portal y varices esofágicas que requerían de un trasplante de hígado. La joven siempre acompañada por su familia realizó un largo tratamiento y medio de la pandemia por coronavirus,A más de un año que recibió su trasplante, la joven de 15 años cursa el cuarto año del secundario en Escuela de Educación Técnica Nº3 “Enrique Carbó”, bajo la especialidad de Arte y Decoración y lleva una vida rodeada de sus amigos y familiares. En esta oportunidad, Elizabeth muy conmovida, antedestacó que sus amigas siempre la acompañaron con el proceso de su enfermedad, “me pasaron la tarea, charlábamos y nos poníamos al día”, dijo.

Me siento bien, vengo a clases y disfruto de los talleres

La adolescente contó que “arte y decoración me ayuda a despejarme y liberarme, hago cortinas y almohadones y lo disfruto mucho”.Muy emocionada,y contó que “el jueves tengo control, los médicos siempre me esperan y me miman”. Sobre su ángel donante, destacó que “se llamaba Francisco y era de Río Negro”.“Me alegra mucho que mi amiga haya tenido un trasplante ella es muy fuerte y espero que siempre siga así", dijo una amiga.