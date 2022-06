Reiteran que “no está prevista la instalación de puestos de venta” en Peatonal

Paraná Los puestos de artesanía seguirán hasta fin de junio en la Peatonal de Paraná

Los vendedores de artesanías, que tienen sus puestos en Peatonal San Martín, podrán permanecer allí hasta el 20 de junio, para que puedan aprovechar la festividad por el Día del Padre. Después de esa fecha, la municipalidad de Paraná procederá a retirar las estructuras porque, en el marco de la obra de remodelación del tradicional paseo de compras, “no está prevista la instalación de puestos de venta de ningún tipo”.el responsable de la secretaría municipal Legal y Administrativa, Pablo Testa. Y agregó: “Esta fue una decisión tomada en virtud de la magnitud de la obra en Peatonal San Martín, que no tiene previsto el mantener puestos de estas características y magnitudes”.En la oportunidad, Testa confirmó que los responsables de los puestos de venta de artesanías “tienen sus concesiones vencidas”.“Son concesiones municipales ubicadas en el espacio público y no es que el municipio no tenga la visión de crear puestos de trabajo o de mantenerlos en las distintas concesiones municipales, sino que se está haciendo un ordenamiento de las mismas”, fundamentó el funcionario, además de instar al “entendimiento de que todos los ciudadanos de Paraná tienen derecho a acceder a una concesión, porque las concesiones otorgadas son por un plazo de tiempo, el que no otorga un derecho adquirido in aetérnum para que uno lo explote”.“En la plaza no está prevista la instalación de puestos de venta de ningún tipo”, remarcó Testa y ejemplificó que “el diseño de la Peatonal cuenta con baldosas especiales para la circulación de no videntes”.