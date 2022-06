Necesitaba un trasplante de riñón y su amiga se lo donó: “Fue un acto de amor”

El 6 de junio se celebra el Día Mundial de los Pacientes Trasplantados, una fecha promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). El objetivo de este día es fomentar una cultura de donación de órganos y dar una oportunidad de vida a pacientes en lista de espera.



Walter Ardison es un paranaense que hace cuatro años fue trasplantado. Su amiga Cristina, le donó un riñón y desde ese día la vida de Walter cambió. “Fue volver a una normalidad que no recordaba, el simple hecho de toma agua ya era distinto en mi”, dijo Ardison.



En diálogo con Elonce, Ardison contó como fue el proceso para recibir el riñón de su amiga, su vida anterior al trasplante y como es su vida ahora.

“La situación de estar en lista de espera para recibir un trasplante es muy difícil, se debe poner en condiciones el organismo para poder recepcionar y posible órgano, realizar muchos estudios y como paciente siempre se está en expectativa si vamos a tener un golpe de suerte”. explicó Walter a Elonce.



Ardison reveló que estuvo en lista de espera unos seis años hasta ser trasplantado. “Tenía 36 años y estaba esperando un golpe de suerte”, sostuvo. Sobre cómo conoció a su donante, Ardison contó que “cuando estaba realizando diálisis estaba muy preocupado y angustiado, por lo que decidí comenzar a realizar meditación y ahí conocí a mi donante”.



En este sentido, rememoró que “un día Cristina me invitó a hacer un viaje a Perú, le conté que no podía porque me realizaba diálisis día por medio y un tiempito después, me dijo Averigua como hacer mi riñón es tuyo, tengo dos ”.



“Fueron unas palabras que quedaron grabadas en mi mente, porque no lo podía creer, no sabía si era sincera o era por compromiso, pero después de un tiempo me di cuenta que realmente lo quería hacer”, explicó y resaltó que “fue muy difícil aceptar el órgano de mi amiga, tenía miedo que a ella le pasé algo”.



Asimismo, amplió que “cuando decidimos realizar el trasplante, comenzó otra etapa porque debimos hacer muchos estudios médicos, chequeos y trámites para poder concretar la donación”.



“Una vez trasplantado volver a la vida normal fue atípico, de repente podía tomar la cantidad de agua que podía y no tenía que tener miedo, fue un volver a empezar”, comunicó Walter al resaltar que “con Crista tenemos una relación muy fuerte, es algo que emociona mucho, sabemos lo que le pasa al otro sin necesidad de preguntar”.



Al finalizar, Ardison, indicó que “la necesidad de donar está en muchas personas, capaz algunos no se animan a decirlo, pero está en su corazón”