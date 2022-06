Día clave: falta de pago de sueldos podría derivar en nuevo paro de colectivos

La Federación Argentina de Transportadores Por Automotor de Pasajeros (Fatap) informó que, “ante el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado nacional y los Gobiernos provinciales y municipales del interior del país, en el marco de las negociaciones paritarias mantenidas con la Unión Tranviarios Automotor (UTA)”, las empresas por ella nucleadas no podrán cumplir el acuerdo salarial suscripto.La cláusula novena del acuerdo firmado el 19 de mayo estableció como condición para que las afiliadas a Fatap cumplan el acuerdo paritario que “se desembolsen efectivamente y se cancele la totalidad de los aportes pendientes comprometidos por el Ministerio de Transporte de la Nación y la totalidad de las cuotas correspondientes a los meses de abril y mayo”, cosa que no se ha cumplido.Tampoco “se garantizó la distribución de los $46.000 millones comprometidos por el Ministerio de Transporte de la Nación ni se realizaron los pagos correspondientes a las cuotas resultantes del Fondo Compensador del Transporte”.La Federación hizo notar que además no se cumplió con la actualización de tarifas: el acuerdo establecía que “las tarifas vigentes en las distintas jurisdicciones sean efectivamente actualizadas con estricto apego a los sistemas que localmente se empleen para ello, en función de las normas, pliegos y contratos de concesión aplicables”.El gerente de Buses Paraná, Marcelo Lischet, confirmó aque la “situación es extremadamente delicada, porque firmamos un acuerdo paritario el 19 de mayo condicionado a que todas las partes pongamos algo para poder llevar adelante el aumento salarial para el personal que es necesario porque la inflación nos toca a todos”.Hizo hincapié en que “Transporte de la Nación debía abonar lo que estaba pendiente que eran los subsidios de abril y mayo. A hoy recién se está por pagar abril”.Aseveró que, por su parte, el Comité Federal de Transporte (COFETRA) “se había comprometido a aportar a este acuerdo dinero de las provincias para que no tengamos inconvenientes. Tampoco se está enviando lo mismo que el mes anterior. No hubo aumento de partidas. En tanto, la municipalidad no ajustó las tarifas, como se ha hecho en otros lugares”., manifestó Lischet.Al respecto, el gremio anticipó aque si no se paga hoy, el martes a las 00.00 harán paro. “Acá, porque hay un compromiso firmado. Está muy claro que puede caerse el acuerdo paritario”, advirtió Lischet.El empresario sostuvo que se han hecho gestiones a nivel nacional para que se envíen los subsidios que se “habían comprometido a aumentar para el interior del país de 3.200 a 3.500 millones de pesos, pero nos encontramos con la sorpresa de que a abril lo abonaron con una disminución del 12%”.Explicó que “ellos aducen que estaban liquidando mal lo anterior” y manifestó durante el programaque “no entendemos por qué el Ministerio de Transporte actúa para que haya conflicto en el interior”.