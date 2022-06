Instalan contenedores verdes y azules para la separación de residuos

En el día mundial del ambiente, la Municipalidad de Paraná comenzará este domingo a implementar el programa Separá en el macrocentro de la ciudad.“Estamos distribuyendo e instalando en la zona centro de la ciudad la doble contenerización para poner lo reciclable en los contenedores de tapa verde y lo no reciclable en los contenedores de tapa azul”, comunicó el intendente Adán Bahl y agregó: “La zona centro amanecerá mañana con todos los contenedores distribuidos”.“Los invito a que todos separemos en nuestras casas y llevemos a los contenedores el residuo que corresponde para hacer una acción más en esta construcción de tener una Paraná cada día más limpia”, instó el mandatario municipal.En contenedores verdes irá lo Reciclable (plástico, metal, papel, tela, cartón o vidrio, todo este material limpio y seco).En contenedores azules lo No Reciclable, que incluye materiales orgánicos como yerba, estiércol, verduras, restos de comida o café y materiales inorgánicos no reciclables como los residuos sanitarios (por ejemplo toallitas sanitarias o pañales).El sector donde se ubicarán los contenedores dobles estará comprendido por: avenida Laurencena, avenida Ramírez, bulevar Racedo y Catamarca. Dentro del mismo se encuentra la mayor densidad poblacional de la ciudad.De las 300 toneladas diarias de residuos que se generan en la ciudad, el 30% se recolecta en la zona céntrica, debido a la gran cantidad de edificios y unidades habitacionales situadas allí.