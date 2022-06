Una joven lava autos y no le teme al prejuicio: “Elegí esto para salir adelante”

Yamila eligió este oficio “para salir adelante”. Antes de ocuparse íntegramente a esta labor, “cuidaba niños y limpiaba casas”. No obstante,Tienen junto a su novio, el comercio en calle Las Lechiguanas al 700, de Paraná.manifestó aDe la misma manera, relató: “Mi novio me dijo un día: ‘Un amigo vende el local’, ¿que querés hacer? le dije, y me indicó que lo quería comprar. No lo dudé y lo incentivé a que lo haga. Lo compró, remodelamos, entré sin saber lavar un auto y hasta el día de hoy estoy súper contenta porque la gente me los sigue trayendo una y otra vez. Es todo un aprendizaje esto, no me creo la mejor; tengo que seguir aprendiendo. Creo que encontré mi lugar porque lo hago con muchas ganas. Vivo de esto”.Y consultada sobre el tiempo que le lleva realizar la tarea, expresó: “Un auto chico, a mí, trabajando sola, me lleva una hora y media. Entre semana no se mueve tanto el lavado de autos, pero los fines de semana es mayor el trabajo. Por ejemplo, hoy, de mañana, lavé siete autos. Hoy me ayudó otra persona, pero generalmente a este trabajo lo hago sola. Las camionetas me llevan de dos y media a tres horas”.“Antes me dedicaba a limpiar casas, cuidar niños; hice cursos de uñas, depilación. Era para hacer algo como para sobrevivir”, contó la joven.“Las mujeres podemos hacer lo mismo que los hombres, nos cuesta un poco más determinadas tareas, por el tema de la fuerza. Pero ya cambiaron las cosas. Hoy apuesto a esto y quiero que este lugar crezca”, afirmó.