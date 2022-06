Estuvo internado por covid e insta a que se vacunen: “Ver morir gente es duro”

Este sábado se desarrolló una jornada libre de vacunación en la Plaza España de Paraná. Allí un hombre que aguardaba recibir la vacuna, contó anteque hace un tiempo él y su familia contrajeron coronavirus. El hombre fue el que peor lo pasó ya que su cuadro de salud se agravó mucho y estuvo 15 días internado en la sala de Terapia Intensiva del Hospital San Martín.“Cuando contraje covid realmente la pasé muy mal, fueron dos semanas las que estuve internado y no sabía que iba a pasar”, dijo el hombre al destacar que “lo peor de todo fue ver a la gente morir al lado mío, la desesperación y angustia te carcome”.Muy conmovido por la situación expresó que “fue una época que no quiero recordar ni volver a pasarla, creo que la vacuna salva vidas y no entiendo la gente que cuestiona si aplicársela o no”. Además, dijo que “nos debemos cuidar entre todos”.En tanto, su hija que estaba presente en la jornada de vacunación, añadió que “una vez que me contagie comencé a ser consciente de lo que se vive, fue tremendo”.“Teníamos que vivir el día a día, preocupados por mi papá, pero siempre pensando en positivo, porque si no hay manera para salir adelante”, cerró la joven