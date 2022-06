Ni Una Menos: En Paraná marcharon contra la violencia hacia las mujeres

Sociedad Se registró un femicidio cada 27 horas en el país en lo que va del año

A siete años de la primera “Ni una Menos”, este viernes se realizó una nueva convocatoria en diferentes lugares de todo el país, para exigir el cese de los femicidios y de todo tipo de violencia hacia las mujeres.En Paraná, hubo dos convocatorias que confluyeron en la Plaza Mansilla, frente a Tribunales, donde leyeron un documentos.Como en ocasiones anteriores, las actividades de Ni Una Menos se harán bajo la consigna "¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! El Estado es responsable".Florencia, del Frente de Mujeres Evita, dijo aque “la primera movilización hace siete años, nos permitió poner en agenda pública la problemática de la violencia de genero. Sabemos que falta mucho y en esta ocasión marchamos pidiendo una ley de emergencia y mayor presupuesto para políticas”.Por su parte, Sandra, agregó que “estamos levantando la voz por todas las que ya no pueden. Estamos buscando una sociedad sin violencia, le pedimos a toda la comunidad que se una a esta comunidad sin violencia”.Otra mujer, que estaba en Plaza Mansilla, comentó que “faltan muchas leyes sacar en torno a esta problemática. Los casos están archivados y como somos pobres, no se encargan. Estamos pidiendo justicia por todas las mujeres”.“Cada 23 horas muere una mujer en el país. La Argentina no puede seguir asi, ya basta de matarnos. Necesitamos que nos apoyen y que habiliten un presupuesto real”, manifestó otra mujer.Mara, agregó que “como cada año, estamos acá luchando contra nuestros derechos”. Una joven, exclamó: “queremos justicia feminista. Queremos caminar sin miedo”.Mara, agregó que “como cada año, estamos acá luchando contra nuestros derechos”. Una joven, exclamó: “queremos justicia feminista. Queremos caminar sin miedo”.Florencia López, amiga de Fátima Acevedo estuvo presente en la marcha y recordó a la joven asesinada por su ex pareja Jorge Martínez. “Estamos removiendo sentimientos y recordándola un año más. Vamos a seguir luchando por otras Fátimas”.