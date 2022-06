Colectiveros advierten sobre posible paro: empresarios dicen que no pueden pagar

Un nuevo paro de colectivos está latente para la próxima semana si los choferes no cobran el lunes sus salarios con el aumento pactado y los empresarios adviertes que será muy difícil que puedan cumplir.



El gerente de Buses Paraná, Marcelo Lischet, confirmó a Elonce que la “situación es extremadamente delicada, porque firmamos un acuerdo paritario el 19 de mayo condicionado a que todas las partes pongamos algo para poder llevar adelante el aumento salarial para el personal que es necesario porque la inflación nos toca a todos”.



Hizo hincapié en que “Transporte de la Nación debía abonar lo que estaba pendiente que eran los subsidios de abril y mayo. A hoy recién se está por pagar abril”.



Aseveró que, por su parte, el Comité Federal de Transporte (COFETRA) “se había comprometido a aportar a este acuerdo dinero de las provincias para que no tengamos inconvenientes. Tampoco se está enviando lo mismo que el mes anterior. No hubo aumento de partidas. En tanto, la municipalidad no ajustó las tarifas, como se ha hecho en otros lugares”.

“Será muy difícil cumplir el lunes, que es el cuarto día hábil, con lo firmados. Haremos lo posible de cumplir con el sueldo y los ajustes si aparecen las partidas”, manifestó Lischet.



Al respecto, el gremio anticipó a Elonce que si no se paga el lunes, el martes a las 00.00 harán paro. “Acá no se podría dictar una nueva conciliación, porque hay un compromiso firmado. Está muy claro que puede caerse el acuerdo paritario”, advirtió Lischet.



El empresario sostuvo que se han hecho gestiones a nivel nacional para que se envíen los subsidios que se “habían comprometido a aumentar para el interior del país de 3.200 a 3.500 millones de pesos, pero nos encontramos con la sorpresa de que a abril lo abonaron con una disminución del 12%”.



Explicó que “ellos aducen que estaban liquidando mal lo anterior” y manifestó durante el programa Nunca es Tarde que “no entendemos por qué el Ministerio de Transporte actúa para que haya conflicto en el interior”. Elonce