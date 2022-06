Este sábado distribuirán contenedores verdes y azules para separar residuos

Paraná Presentaron la primera etapa del programa Separá a vecinos del macrocentro

En el Día del Medioambiente, este domingo 5 de junio, se inicia la separación de residuos y la doble contenerización que incluye el programa Separá que impulsa la municipalidad de Paraná.El sector donde se ubicarán los dobles contenedores estará comprendido por: Avenida Laurencena, Avenida Ramírez, bulevar Racedo y Catamarca.Los edificios emplazados en esta zona superan los 500 (con 6 mil departamentos). Todos están ubicados en un área de 4 Km2, donde se instalarán 180 contenedores verdes con una capacidad de 3 mil litros para los residuos reciclables, 240 litros azules (en reemplazo de los grises) para residuos no reciclables y 30 para reposición.el responsable de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Lucas Feltes. En ese sentido, recomendó a los vecinos tener precaución en la zona porque habrá equipamiento de gran porte trabajando en la zona.“Entre 50 y 60 agentes municipales serán abocados al operativo de colocación de contenedores”, informó Feltes.“Se colocarán 180 contenedores verdes, para material reciclable, y desde el domingo los vecinos puedan iniciar con la separación en origen en cada domicilio”, indicó Feltes al tiempo que aclaró que “no habrá días para la recolección, sino que los vecinos podrán sacar los residuos, tanto orgánicos como reciclables, todos los días”.En contenedores verdes irá lo Reciclable (plástico, metal, papel, tela, cartón, vidrio, todo este material limpio y seco).En contenedores azules lo No Reciclable, que incluye materiales orgánicos como yerba, estiércol, verduras, restos de comida o café y materiales inorgánicos no reciclables como los residuos sanitarios (por ejemplo, toallitas sanitarias o pañales).“Se eliminará la suciedad que dejan los recuperadores informales, alrededor del contenedor, cuando abren las bolsas para ver qué recuperan, porque encontrarán en el otro contenedor el material para retirarlo, por el valor económico que tiene para ellos”, explicó Feltes.Y agregó: “Los contenedores tenían la posibilidad de un cerramiento completo, para que se pueda abrir solo para tirar, pero tras charlas con las cooperativas de reciclado y quienes trabajan socialmente con los recuperadores informales, llegamos al acuerdo de no usar esa opción del contenedor para que ellos puedan llegar a sacar este material que hoy lo están recolectando en el centro”.