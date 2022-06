Escuela volvió a reclamar por frecuencias de colectivos y arreglos de calles

Institucionales Reclaman por un acceso seguro a escuela a la que asisten más de 300 alumnos

La comunidad educativa de la escuela Nº 206 "Los Constituyentes" volvió a reclamar a través depor las frecuencias de las líneas 1 y 6 del transporte urbano de pasajeros que deberían llegar hasta esa institución ubicada sobre avenida Uranga S/N, frente a la Escuela de Policía.“Esta es una cuestión de larga data que, después que vienen los medios, se arregla por un mes y vuelve a pasar lo mismo. Hace un mes hubo una denuncia porque había dejado de pasar el colectivo, después habló con nosotros el subsecretario municipal de Arquitectura y nos prometió un arreglo de calles, pero todo quedó en palabras”, apuntó ala directora del establecimiento educativo, Natalia Del Castillo.En relación a las frecuencias de los colectivos urbanos, la directora expuso que “un colectivo debería llegar a las 7.50, aproximadamente, pero hoy los papás nos avisaron que desde las 7.35 estaban esperando porque el colectivo había salido de la base a las 7.55”.“También habíamos arreglado con el secretario municipal para que pase un colectivo por la escuela a las 12.20, para que los chicos puedan irse desde acá y no tengan que ir hasta la parada del Hospital Escuela, ya que es un largo sendero para que la caminen solos, pero esta semana también dejó de pasar esa frecuencia y nuevamente nos encontramos sin colectivos”, denunció.“Los papás les preguntan a los colectiveros y éstos les responden que dejan de pasar por el estado de la calle porque arruinan las unidades”, indicó la directiva al apuntar a la “peligrosidad por la que los chicos tienen que caminar por la calle, porque no hay veredas”.Por su parte, el vicedirector, Mario Franchi, reprochó que “el subsecretario municipal de Arquitectura, hace un mes y medio, se comprometió a realizar obras, y seguimos a la espera”. “Es impresionante la velocidad de los autos y el tránsito pesado por Acceso Norte; los chicos se están jugando la vida todos los días”, alertó.“Siempre reclamamos antes las autoridades, responden y el colectivo vuelve a pasar, pero, evidentemente, no se cumple con los acuerdos logrados”, cuestionó el directivo al fundamentar que “un 80% del alumnado viene en colectivo a la escuela porque la mayoría son de Toma Nueva”.“Hoy había 30 chicos esperando el colectivo, durante más de 35 minutos, y todos muertos de frío”, lamentó.Punto aparte, Franchi cuestionó “el desmanejo del terreno” que hacen las autoridades del Paraná Rowing Club. “Hicieron obras y a todos los escombros los volcaron sobre el patio de juegos de Nivel Inicial; también realizaron desagües dentro de nuestra institución, y rompieron cloacas e ingresos de agua”, detalló.“Lo más complejo es que el fin de semana utilizan el predio de la escuela como estacionamiento, rompieron todas las tapas de las alcantarillas, con el consecuente peligro de que algún alumno caiga en alguno de esos pozos”, explicó y solicitó a las autoridades de la entidad deportiva que se aproximen a la escuela “para dialogar”.