Camionera entrerriana recorre las rutas: “Lo más lindo es conocer historias”

es una entrerriana oriunda de Paraná quien, desde hace casi tres años,Mercedes Benz Atego en el que transporta paletizado y demás cargas generales.“Desde chica en la escuela me preguntaban qué iba a hacer de grande y yo respondía,, y lo que más llama la atención es que”, contó ala joven de 23 años.“Cada vez somos más las mujeres, cada vez hay más programas que integran a las mujeres para que sean chofer”, ponderó la trabajadora del volante. Y agregó: “La realidad es que cuando arranqué, no había ningún programa y ahora sí se ven más; de igual manera,En la oportunidad, Dalma destacó el trato que recibe de parte de sus colegas. “Siempre me ayudan por las dudas que tengo y a la hora que sea, cualquier consulta y a toda hora, siempre están predispuestos a ayudarme”, ponderó.“Lo más lindo de mi trabajo es que, al manejar en la ruta, te relacionas con mucha gente, hablas, conoces historias, charlas”, confesó Dalma en relación a las bondades de la profesión.alentó.Al preguntarle a la joven paranaense cómo transita su día a día en el camión, ésta expuso que escucha música, toma mate, té y café. “Para arrancar el día, escucho temas tranqui, porque hoy también está nublado y si no, a full para arriba con Tini”, confesó entre risas., remarcó la camionera y reveló que su meta es la de tener un camión propio.Consultada sobre la problemática que afecta al sector, ésta detalló: “Llegas cansado del viaje y lo único que querés hacer es bañarte y acostarte, pero resulta que no podes porque tenés que estar haciendo fila para conseguir combustible y era algo que no tenías planeado”.“Te encontrás con, como había ayer en una estación de servicios de Paraná, pero resulta que llegaron pocos litros de combustible y”, reprochó al comentar: “El otro día se me prendió la reserva y si o si tuve que cargar un par de litros porque si no llegaba ni con el envión”.reconoció al dar cuenta que el tanque de su camión es de 315 litros. “Ayer hice una rotación por la ciudad para encontrar combustible y hoy ya está lleno”, refirió antes de partir hacia Concepción del Uruguay.