Un camión quedó varado en un zanjón en Paraná: “Es el segundo en un mes”

Un camión, que transportaba materiales de construcción, 1uedó atascado en una zanja en la esquina de calle La Picada y Maquinon de Paraná, en horas del mediodía. El chofer del rodado de gran porte, explicó a Elonce que cayó a la zanja debido a que “las calles no están en condiciones para transitar”.En tanto, una vecina, detalló a Elonce que “es el segundo camión que queda enganchando en ese zanjón en un mes”.“Es un problema que tenemos hace muchos años, los arreglos no se hacen”, sentenció una vecina al resaltar que “hace unos meses hicieron un mejorado de calle, a base de piedras, pero con la lluvia corrió todo se fue para los desagües de calle Garrigó y se taparon, provocando que se desborden las cunetas y la calle se vuelve intransitable; pedimos que asfalten la zona, hace 45 años que vivimos en el barrio”.“Hace más de cuatro décadas que estamos en el barrio y nunca tuvimos una solución a los problemas, hace un tiempo mejoraron un tramo de calle, pero a nuestra cuadra no llegaron porque se habían quedado sin material”, describió otra vecina.La mujer mencionó que tiene un hijo con discapacidad y “cuando debemos llevarlo a control si o si tenemos que ir en auto porque tienen muchos problemas para caminar”.“Culpa de la calle, se rompen los autos, no podemos transitar y se generan innumerables problemas”; manifestó la mujer.En tanto, un hombre que vive muy cerca de lugar donde se quedó atascado el camión, comunicó que han realizado una cantidad de reclamos al 147 y “no viene nadie, llamamos muchas veces, pero seguimos sin respuesta”.Por su parte, una vecina explicó que la comuna le informó que “esta zona no entra en el pliego de obra de este año, porque no somos un barrio carenciado, entonces parecería que no tenemos ningún derecho”.