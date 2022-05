Vivir en calle: “Me abrigo con lo que tengo encima y salgo”

En el primer día de la ola de frío polar, cuando el termómetro preveía una mínima de 1ºC en Paraná,rescató el testimonio de una persona en situación de calle, quien contó cómo transita su día a día en la antesala del invierno.“Me abrigo con lo que tengo encima y salgo. Hay que aguantarla, todavía me mantengo como hombre y sigo adelante”, sostuvo aCarlos Francisco Sosa, sentado en la Terminal de ómnibus.“No encuentro un lugar y a veces duermo en la Terminal, en la plaza o donde pueda”, reveló y descartó que sea una zona insegura. “Le pido permiso al policía y me tiro acá”, indicó al apuntar: “Tenía un colchón, pero me lo robaron”.“El invierno es complicado, pero trato de pasarlo, me abrigo con lo que tengo encima y salgo”, sostuvo el hombre en situación de calle, “desde hace varios años”.Consultado a Sosa cómo llegó a esa situación, éste rememoró: “Fue una discusión común con mi señora y para que no se armen problemas en casa, decidí salir solo y ya no volví más; me mantengo en amistad con mis hijos”.“Me gustaría tener mi casa y vivir con la jubilación que tengo. Me considero una persona buena, no me meto con mi nadie”, esperanzó en relación a sus sueños.