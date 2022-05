Con gran presencia de fieles, se realizó la Peregrinación de los Trabajadores

Este domingo se realizó una nueva edición de la tradicional Peregrinación de los Trabajadores. Bajo el lema “Madre se nuestro hogar y danos salud, paz y trabajo”, la edición número 33 partió desde la Catedral y finalizó en el Santuario La Loma.“Se cumplen 100 años de la congregación de la obra de Don Uva en Italia. En la Argentina se cumple 34 años trabajando al servicio de las personas que más lo necesitan”, expresó ala hermanaPor su parte, José María Velázquez, comentó que “fue un éxito esta edición. Los trabajadores quisieron peregrinar al santuario de La Loma para agradecer y pedir para quienes no tienen trabajo”.Miles de feligreses le pidieron a la Virgen, pero también “le agradecieron”. Además, realizaron un homenaje por los 40 años de la Guerra de Malvinas.Una mujer realizó la peregrinación para “agradecer”. “Quise estar acá para darle las gracias, porque me operaron de la columna y salió todo bien. Tengo una Fe enorme y pido por lo que no pudieron venir y se tuvieron que quedar en su casa”.“Acá estoy, camine con la virgencita para agradecerle por todo lo que hizo por mí. Gracias a ella”, agregó otra mujer. En tanto, un hombre agregó que “es un sentimiento que tenemos hacía la Virgen”.Una mujer, que realizó la peregrinación por primera vez, expresó que sintió “mucha emoción”. Elonce.com