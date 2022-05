Lucía Varisco recordó a su padre a un año del deceso: "Es mentira que te fuiste"

“Es mentira que te fuiste”

Carrera política

El fallecimiento del ex intendente, Sergio Varisco, a los 60 años de edad, ocurrió el 27 de mayo de 2021 tras estar internado en Paraná, a raíz de una neumonía que complicó su salud, luego de haber sido sometido a una compleja intervención quirúrgica.Varisco había nacido en Paraná, el 10 de julio de 1960, hijo de Humberto Cayetano y Magda Mastaglia. El también ex diputado, tenía una hija, Lucía, fruto de su matrimonio con Ilbe Malisani.Fue su hija, Lucía, quien lo recordó con sentidas palabras al cumplirse el, en cada vecino y vecina que me cuenta una anécdota con vos, en los encuentros en el MUR, en las obras que hiciste, en todas las enseñanzas que me dejaste”, afirmó la actual diputada provincial.“Te cuento que el auto sigue desordenado como solías tenerlo vos. Todavía te veo manejándolo, recorriendo toda la ciudad y yo anotando tus indicaciones desde el asiento del acompañante. Aen la publicación realizada en las redes sociales., desempeñándolo desde el 10 de diciembre hasta diciembre de 2019.Fue además candidato a gobernador de la UCR en 2003, sin resultar electo.En 2019, confirmó su precandidatura para la reelección en la intendencia de Paraná, y en las elecciones primarias del 14 de abril de 2019, Varisco fue el vencedor en las internas, y, de este modo, se convirtió en el candidato de la alianza Juntos por el Cambio, para las elecciones generales del 9 de junio.Por otra parte, Lucía Varisco, mencionó: “y el proyecto que teníamos por delante. Y espero que algún día, aquellos que “se olvidaron” rápidamente de vos, dejen de sentir ese miedo que los llevó al lugar en el que están ahora”, fustigó la diputada.Finalmente, escribió: “Te recordamos siempre pa, y

Condena en la Justicia Federal

El lunes 30 de diciembre de 2019, el tribunal federal de Paraná, compuesto por los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros dispuso que el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco fuera condenado como partícipe necesario del delito de comercialización de estupefacientes agravado, a la pena de 6 años y 6 meses de prisión. Además, se le impuso una multa de 200.000 pesos de multa. El ex presidente municipal de Paraná, estuvo hasta el momento de su internación, con prisión domiciliaria, monitoreada con tobillera electrónica.