Expropiar terrenos frente al Patito Sirirí costaría 3,2 millones de dólares

A mediados de 2022, el bloque de concejales del Frente Creer en el Concejo Deliberante de Paraná presentó un proyecto de ordenanza que impulsó la expropiación de un sector del Parque Urquiza, ubicado frente al Parque Infantil Patito Sirirí, cuyos dueños habían expresado su interés en lotearlos.La iniciativa fue retirada y enviada al Poder Ejecutivo, y no se volvió a tratar en el recinto. En las últimas horas se conoció un informe oficial sobre un trabajo de tasación de esos terrenos privados y se concluyó queEn una reunión entre vecinos y concejales para tratar el proyecto de declaración de interés público sujeto a expropiación de los lotes frente a la plaza del Patito Sirirí, se dio a conocer un informe de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano municipal que evaluó la situación dominial, urbana y de costos del inmueble en cuestión.Ese documento confirma los “derechos reales” de Guillermo Pinto y José María Armándola sobre esas fracciones en base a un. También se tasaron los terrenos y

A instancias de los vecinos el encuentro se planteó para seguir debatiendo los pasos necesario que permitan recuperar los lotes del Patito para el área del Parque Urquiza de la capital entrerriana.La información relevante estuvo dada por un informe de la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Territorial, a cargo de Guillermo Federik, que se dio a conocer en ese encuentro. Los vecinalistas reprocharon que el documento, fechado el 21 de febrero, se diera a conocer con tanta demora y sin haber sido compartido previamente como para poder tomar conocimiento que permita fijar alguna postura frente al mismo para esa tertulia que los convocó. Ahora se abocarán a su análisis una vez tomado conocimiento para la próxima reunión que se programará con los legisladores provinciales de Paraná del Frente Creer-PJ, Juntos por el Cambio y del Movimiento Social Entrerriano. Porque de avanzar la ordenanza para declarar de interés público, la Legislatura debería dictar una ley para la expropiación, tal como es el camino elegido para la recuperación de los lotes del Patito.El informe de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano municipal lleva la firma del funcionario a cargo, Luis Barzán. En función de “la posibilidad y oportunidad para declarar de utilidad pública las parcelas lindantes al Parque Carmelo Cabrera (Patito Sirirí), para ser incorporadas al patrimonio y uso público”, el titular del área formula un estudio de distintos aspectos.En lo que hace a los “derechos y situación legal dominial”, Barzán entiende que según los datos relevados y la cronología sucesivos trámites catastrales, “y acuerdos entre el Estado Municipal y los titulares dominiales de las fracciones que diera base a la sanción de la Ordenanza N° 7963/97 que aprueba el amanzanamiento apertura de calles y loteo”, surge “con claridad los derechos reales” de Guillermo Pinto y José María Armándola sobre “las fracciones interesadas por el HCD para ser declaradas de Utilidad Pública”. Esto es, según se especifica en el apartado “Situación urbana”, dos terrenos.Uno de los lotes, identificado como del, que se encuentra integrado a la manzana urbanizada “en dos de sus tres frentes”, por lo que se entiende “su articulación como ‘parque’ aparece forzada y de un pobre resultado urbanístico con límites al norte de ‘fondos’ de parcelas edificadas en toda su extensión”.El segundo, el lote “Sector Sur”, cuenta con 10.863,23 m2, se encuentra al sur de la calle Héroes y Mártires del 9 de junio de 1955 y limitan al oeste con la continuidad de calle Gregoria Matorras de San Martín y al sur con calle Alberti (y) componen una unidad con las barrancas del Parque Urquiza, consolidada luego de las obras de estabilización frente al parque Carmelo Cabrera”. Sobre este terreno señala el paper, “no presenta ninguna construcción y su límite oeste con el Parque no es más que una línea definida en un plano de mensura. Presentan un valor social como extensión y culminación del Parque Urquiza y puede ejercer sinergia con el mismo, con el Parque Carmelo Cabrera (Patito Sirirí), el conjunto integrado por la Vieja Usina y el Centro Provincial de Convenciones”. De todas maneras, se aclara que “esta ‘continuidad’ con las barrancas del parque no constituye una continuidad de ‘usos’ atento a que por forma y topografía la fracción es en sí un componente paisajístico. Con igual criterio cualquier barranca cercana a uno de nuestros parques costeros (Parques Urquiza, Varisco o Toma Vieja) podría presumirse continuidad de aquel y sujeta a expropiación”.En el punto 4 el informe establece parámetros del “Valor Económico y las Expectativas Sociales”. En este orden, “solicitada que fuera la intervención de la Comisión de Avalúos Municipal, la misma ha determinado como valor de referencia para las fracciones interesadas” un promedio de 185 dólares estadounidenses por metro cuadrado (185 u$d x m2), siendo la superficie total de las mismas es de 17.279,50 m2. “De resultas de esta valuación el predio total importa la suma de 3.196.707,50 u$d”.Ahora bien,“Las expectativas sociales respecto a la ‘obligación’ del Estado Municipal de generar un mecanismo para la adquisición del predio y su anexión al Parque Urquiza son fuertes y persistentes. Ahora bien es importante destacar que estas expectativas son promovidas por actores con intereses específicos y ‘privilegios’ que no se fundan en derecho alguno. Por caso los frentistas a una calle que no era tal (hoy calle Alberti) y que el Estado Municipal, en pos de resolver esta irregularidad, aceptó la cesión de esta en sustitución de los espacios públicos que hubiera correspondido ceder al urbanizador. En esta perspectiva es razonable plantearse la necesidad de crear algún mecanismo que permita captar aportes representativos de la plusvalía generada por la intervención del estado en aquella operación”.. “Visto así esta cuestión debe ser considerada en una perspectiva urbana global no cerrada al fragmento en análisis. Costo, oportunidad, prioridades de los distintos espacios públicos a intervenir y fuentes de financiamiento y captación de plusvalías son algunas de las evaluaciones que deben hacerse frente a este reclamo ciudadano. ¿Qué plaza o parque existente dejaremos de atender para dar satisfacción a esta demanda ciudadana? ¿Cuáles serán las fuentes de financiamiento de esta operación? ¿Cuáles serán los mecanismos de captación de las plusvalías generadas por esta nueva intervención del estado? Son algunos de los interrogantes a resolver”, plantea el informe de Barzán.En la síntesis final el informe plantea: “. Se recomienda fuertemente circunscribir la operación a las fracciones ubicadas al sur de calle Héroes y Mártires del 9 de junio de 1955”; un “Convenio Urbanístico” para que sea “un instrumento esencial para integrar a todos los actores involucrados e interesados en su justa resolución”; que “el costo de la operación No debe ser asumido por el Estado en soledad. Lograr una ciudad más equilibrada y solidaria impone una distribución de justa de las cargas. En este sentido la captación de plusvalías sobre los beneficiarios directos de la intervención del estado es una herramienta ineludible”; y “Finalmente de llevarse a cabo la adquisición de las tierras, su destino será definido por el estado municipal, preservando su uso público en el contexto de las necesidades de parque moderno”.Consultados los ediles de los bloque opositores respecto al informe, respondieron que al igual que los vecinalistas lo analizarán, y llegado el caso junto con los diputados provinciales que intervendrán en la próxima reunión.De todos modos, señalaron que aguardan primero que el Ejecutivo municipal se pronuncie al respecto.El encuentro entre ediles y los representantes de la Asamblea Parque Urquiza y la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná tuvo lugar en el salón Mariano Moreno del Concejo Deliberante el pasado viernes 20 de mayo. Las deliberaciones fueron convocadas por la responsable de la Comisión de Nomenclatura de Calles y Espacios Públicos que preside Luisina Minni (PJ-Creer) con el objeto de avanzar en la ordenanza para declarar de utilidad pública los terrenos linderos al Patito Siriri, tal como se convino en la instancia anterior del 13 de abril. La titular de la comisión estuvo acompañada por el presidente del bloque oficialista, Sergio Elizar, junto a sus pares Sergio Daniel Granetto, Fernanda Facello Gerez y David Cáceres. También los representantes de la oposición Desiree María Del Valle Bauza por el PRO y Walter Oscar Rolandelli por Juntos por el Cambio. Por la Asamblea Vecinalista, Alicia Glauser y por los pobladores del Parque Urquiza, Dario Dayub, entre otros vecinos interesados.