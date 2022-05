El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná cumple 15 años de vida institucional. Un 25 de Mayo de 2007 se daba inicio a la Asociación de Amigos de Bomberos Voluntarios de Paraná y con el ello el funcionamiento del cuartel que tiene sede en inmediaciones de la estación de ferrocarril de la capital entrerriana.“Gracias a las gestiones del Cuerpo Activo se va creciendo en equipamiento, móviles y la parte edilicia porque esta es una casa más, una familia más de todos los bomberos, entonces, todos aportamos un granito de arena”, comunicó a Elonce Pablo Aquino, quien hace cinco años forma parte de la gran familia de Bomberos.El voluntario contó que trabajó mucho tiempo en Provincia manejando ambulancias y después pidió ingresar a Bomberos “porque me gusta ayudar a la comunidad y la parte de Emergentología”.“Este no es un trabajo para cualquiera porque es muy difícil que las familias entiendan que esto es totalmente voluntario, porque no cobrás, y donás tu tiempo a la comunidad; las guardias son 24 horas y los turnos pueden ser a la mañana, a la tarde o a la noche y acá se cocina, se ordena, se mantiene todo limpio y atentos constantemente a las emergencias que se soliciten”, detalló Aquino.Y resaltó: “Donde se nos necesite y sea necesario, nosotros acudimos, como fue en Corrientes, en la búsqueda de la mujer de Racedo, en eventos; donde se nos solicite, Bomberos siempre está”.“Siempre muy agradecidos con la comunidad, nos respetan muchísimo y nos ayudan, desde la campaña de socios-benefactores hasta llevarnos una botella de agua a los incendios o al preguntarnos si estamos bien, si necesitamos algo”, valoró.Actualmente, el Cuerpo Activo está compuesto por 28 bomberos, además de dos cadetes y jóvenes de más de 18 años que son aspirantes.