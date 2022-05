El desfile por el 25 de Mayo en Paraná será en avenida Alameda de la Federación

Vigilia patria

Paraná Lito Vitale anticipó el repertorio del concierto gratuito que dará en Paraná

Embanderar los hogares de celeste y blanco

En el marco de los festejos por el 212° aniversario de la Revolución de Mayo, este miércoles 25 de Mayo en Paraná a las 8.30 se realizará el izamiento del pabellón nacional en Plaza Mansilla, con la presencia de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.En tanto, a las 9.30 se realizará el tradicional Tedeum en la Catedral de Paraná; y a las 10.30 comenzará el desfile en Avenida Alameda de la Federación, frente a la Escuela del Centenario.Las actividades por la fecha patria son organizadas por el gobierno de la provincia y la Municipalidad de Paraná.Lito Vitale y un ensamble de músicos entrerrianos brindarán un concierto gratuito el martes a las 20.30 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Será una Vigilia Patria con entrada libre y gratuita., anticipó en qué consistirá el repertorio que incluirá música litoraleña, con canciones icónicas de nuestro cancionero y otras muy populares. “Tomamos una lista de canciones, algunas que tienen cosas poéticas y otras más directas en lo que tiene que ver el arte para todos nosotros y la profundidad que tiene una canción y lo que puede llegar a movilizar”, comentó el compositor.El gran maestro, de destacada trayectoria, comentó que habrá “grandes himnos populares y un par de canciones que no conocía y que son preciosas”. “Tocar música de Negro Aguirre es un aprendizaje porque un gran compositor, excepcional músico y pianista y siempre es un compromiso tocar música de él”, destacó.Asimismo, reveló que interpretará “Inconsciente colectivo, una reflexión hermosa que valora el mamar la libertad, que es el camino interior del ser humano”.El funcionario municipal y ex combatiente de Malvinas, Jorge Benítez, pidió a la ciudadanía “que embandere sus pueblos y ciudades, que tengan una celeste y blanca en su casa, porque son 122 años de gesta importante”.De cara a los festejos por el 25 de Mayo, Benítez radicó la importancia “no solo en el desfile, sino en la fecha que nos convoca porque es una fecha patria”. “Antes, los 25 de mayo y los 9 de julio eran prácticamente una fiesta, desde temprano en las plazas, las cocinas de los regimientos con su chocolate caliente y tortas negras; era una algarabía el ir a festejar el cumpleaños de nuestra Patria”, rememoró.“No se encuentran palabras para fomentar lo uno siente en cada desfile, los aplausos y los abrazos, no hay palabras para describir el calor del pueblo y vale más que mil medallas”, ponderó.En Paraná son 170 los veteranos de guerra y en el último desfile, participaron casi 60 ex combatientes.