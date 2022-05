Embanderaron la estación ferroviaria de Paraná por la Semana de Mayo y es la primera vez que el edificio es cubierto por un pabellón celeste y blanco de unos 50 metros de extensión. “Esta bandera significa nuestra Patria, por esto fuimos a pelear hace 40 años y gracias a las autoridades de ferrocarril que tomaron la iniciativa, estamos embanderando el edificio”, comunicó ael director municipal de Veteranos de Guerra de Malvinas, Jorge Benítez. La iniciativa fue de la Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos (UEFER).En la oportunidad, el funcionario municipal y ex combatiente de Malvinas pidió a la ciudadanía “que embandere sus pueblos y ciudades, que tengan una celeste y blanca en su casa, porque son 122 años de gesta importante”.De cara a los festejos por el 25 de Mayo, Benítez radicó la importancia “no solo en el desfile, sino en la fecha que nos convoca porque es una fecha patria”. “Antes, los 25 de mayo y los 9 de julio eran prácticamente una fiesta, desde temprano en las plazas, las cocinas de los regimientos con su chocolate caliente y tortas negras; era una algarabía el ir a festejar el cumpleaños de nuestra Patria”, rememoró.“No se encuentran palabras para fomentar lo uno siente en cada desfile, los aplausos y los abrazos, no hay palabras para describir el calor del pueblo y vale más que mil medallas”, ponderó.En Paraná son 170 los veteranos de guerra y en el último desfile, participaron casi 60 ex combatientes.