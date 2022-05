Brindaron detalles del programa de separación de residuos para el microcentro

A través de su subsecretario de Medio Ambiente, Facundo Varrone, la Municipalidad de Paraná presentó ante el Concejo Deliberante el Plan Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), el cual pondrá en vigencia en un sector de esta capital a partir del próximo lunes 6 de junio.



En una reunión que contó con la presencia de la titular de la legislatura local, Andrea Zoff, y concejales de las distintas fuerzas políticas, Varrone indicó que "ello implicará un cambio significativo en la forma de gestionar nuestros residuos", señalando que desde esa fecha "estaremos incorporando un sistema de doble contenerización, anunciado oportunamente por el intendente Adán Bahl, donde los vecinos tendrán la oportunidad todos los días de depositar sus residuos reciclables y no reciclables, haciendo una disposición selectiva y mejorando así la gestión de los mismos".



Varrone indicó que todos los contenedores estarán ubicados en el microcentro de la ciudad en un polígono comprendido entre Av. Laurencena, Ramírez, Boulevard Racedo y Catamarca, en un área de cuatro kilómetros cuadrados, zona donde se encuentra la mayor densidad poblacional de la ciudad y en la cual se crea la mayor cantidad de residuos sólidos.



En el sector mencionado se incorporarán 180 contenedores de 3 mil litros para los residuos reciclables, 240 para residuos no reciclables y 30 contenedores para reposición.



En los contenedores destinados a residuos reciclables, los vecinos deberán depositar plásticos, metal, papel, tela, cartón, vidrio, tetra, sachet y nylon, todo limpio y seco. En tanto en los no reciclables, se podrán depositar yerba, estiércol, verduras, restos de comida, café, sanitarios y todo el resto.



Luego de la presentación, la vicepresidenta municipal, Andrea Zoff, resaltó que este programa "es fruto del trabajo mancomunado entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante".



La titular del cuerpo legislativo explicó: "Nos pareció muy importante que los concejales pudieran conocer de primera mano, y teniendo un espacio para consultas, cómo se va a llevar a cabo este sistema, cuándo comenzará a implementarse y, sobre todo, cuáles son las acciones previstas en este sentido".



Entre los mencionados, participaron los concejales Luisina Minni, Susana Farías, Sergio Elizar, Anabel Beccaría, Fernanda Facello Gerez; la subsecretaria de Comunicación del municipio, Anabel Waigandt; y el director del programa "GIRSU", Shai Bejar.