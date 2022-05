ATE exigió “la rápida implementación de la Ley de Enfermería”

Trabajadores nucleados en La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizaron una asamblea frente al Hospital San Martín para exigir celeridad en la reglamentación de la Ley de Enfermería.Al respecto, la licenciada en Enfermería, Mabel Varisco, informó a Elonce que “hace meses que estamos tratando los diversos puntos de la ley, pero a fin de mes vence el plazo que tenemos para poder implementarla y no tenemos novedades”En este sentido, destacó que: “Esperamos que el Ministerio de Economía nos reconozca y se establezca la división de tramos según los títulos y la división de categorías; eso significaría un reconcomiendo y hace una diferencia a fin de mes”.“Como ya terminó el tema pandemia y dejamos de ser visibilizados, no somos importantes, hay cuestiones que se están pagando en negro y queremos que se ordene la situación”, mencionó Varisco al dar cuenta que “necesitamos que se avance en la promulgación de ley, sabemos que no son montos significativos”.“Vivimos un día muy crítico porque el hospital ve resentido el funcionamiento debido al ausentismo de enfermeros y médicos, desde ATE estamos en estado de alerta para el sector de enfermería y ahora diagramamos las próximas jornadas de lucha”, expresó una enfermería, Viviana Rivero.Por su parte, el licenciado en Enfermería Martin Nanni, detalló que “se trata de un reclamo que nos moviliza a todos y todas por igual; y si bien sabemos que este proyecto de ley tiene avances, exigimos que se involucren las partes interesadas”.“En Entre Ríos somos unos 5.000 enfermeros y estamos necesitando esta ley”, cerró.