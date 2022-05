Femicidio de Priscila: “Vamos a demostrar su inocencia”, dijo abogado de Bressan

El femicidio de Priscila Hartman movilizó a Paraná, varios meses antes del primer Ni Una Menos. Luego de casi tres días de desaparición, su hallazgo sin vida en San Benito en octubre de 2014 desató un vendaval en reclamo de Justicia. Menos de un año después, Facundo Bressan fue condenado a prisión perpetua.Casi siete años después de aquella sentencia, el condenado presentó un recurso de revisión ante el Superior Tribunal de Justicia: pide que se tengan en cuenta pruebas a su favor en la causa, con el objetivo central de derribar los agravantes y, así, la máxima pena que está cumpliendo en la Unidad Penal N° 1.Horacio Barretos, abogado defensor de Bressan, explicó aque “cuando la sentencia queda firme, existe la posibilidad de plantear una acción de revisión que es independiente a la condena anterior. En esta oportunidad, el caso lo tiene que analizar el Superior Tribunal de Justicia”.“Revisamos el caso en su totalidad y hemos encontrado muchas falencias. Creemos que fue una sentencia arbitraria, que no se han valorado muchas pruebas y siempre se mostraron a favor de la otra parte”, indicó.Por otro lado, el defensor señaló que “Brassan tiene mucho miedo. Nunca quiso declarar y decir quien fue el responsable. El joven es un chivo expiatorio, nosotros no queremos analizar ninguna acusación, solamente mostrar su inocencia. Es un chico sano, que viene de una buena familia y entiendo que no tuvo ninguna relación con Priscila, sí que la conocía. Mi defendido me manifestó, de que, si es necesario, él prestaría declaraciones”.Sobre la noche que sucedió el asesinato, Bressan “nunca contó que fue lo que pasó, pero sostiene que él no fue”. En ese sentido, el abogado reiteró que “hay muchas contradicciones en el fallo y queremos que los jueces analicen el caso y encuentren esas falencias”.La máxima pena que recibió el acusado, no fue por femicidio ni violencia de género, sino por alevosía y críminis causa, por haber matado a la joven para ocultar el robo de su moto y su celular. “Venimos a refutar la imputación, porque nunca quedó claro el robo. Buscamos la absolución de Bressan. En San Benito, muchas personas me dicen que es inocente. Es una deuda que la Justicia tiene con la sociedad”.Según comentó el letrado, Facundo fue beneficiado con las salidas transitorias para visitar a su abuela. “La familia nunca lo dejó y le muchacho se está resocializando”, finalizó.