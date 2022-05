Rescataron a un perrito que se cayó al río y buscan a su dueño para devolverlo

Este lunes un perrito, de color blanco, sufrió un accidente en la zona de la costanera de Paraná. El animal estaba jugando sobre la vereda muy cerca de la baranda cuando en un descuidó se cayó al agua.Según informó una mujer a“el perrito estaba solo cuando se cayó por la baranda, cuando vimos lo que pasó nos acercamos con mi marido y al asomarnos el animal no estaba por ningún lado y tampoco se escuchaba”. La mujer explicó que muchas personas que pasaban por la costanera se acercaron para intentar colaborar y rescatar al perro.“En un momento, vimos a un joven en una canoa, se acercó al lugar y lo buscó entre la vegetación, hasta que lo halló”, dijo y agregó que el animal estaba muy asustado, sucio y con espinas. Además, contó que del rescate participó Bomberos Voluntarios.“Después que logramos rescatarlo se acercó una mujer en moto diciendo que ella lo había estado siguiendo al perro desde calle Corrientes, hasta que el perro desvió por la barranca y lo perdió de vista”, explicó la mujer y sostuvo que “esa chica dijo que el dueño estaba corriendo al perrito”.La mujer se quedó aguardando durante un largo tiempo en la costanera esperando que aparezca el dueño del perro, pero nunca llegó.“Al perro me lo voy a llevar a mi casa, pero espero que el dueño aparezca porque no me lo puedo quedar, quiero devolverlo”, dijo la mujer y destacó que “les deje todos mis datos a los bomberos para que si el dueño aparece se contante con ellos y le informen”.