El tren parte "repleto" desde la estación en Paraná por el paro de colectivos

Paraná Comenzó el paro de UTA y los usuarios no tendrán colectivos durante tres días

Como ocurre ante cada paro en el transporte urbano de pasajeros, el servicio ferroviario que une Paraná con Colonia Avellaneda registra una mayor demanda de usuarios. Y este martes, día en que se cumple una nueva medida de fuerza de UTA, no fue la excepción.. Y una situación similar se registró a las 13 durante la segunda salida de la unidad Materfer: “Generalmente, somos entre 30 y 40 pasajeros y hoy debe haber más de 100”, comentó un hombre.“Viajamos en el tren porque es barato y es un buen servicio”, comentó una mujer que disponía a regresar a casa.“Si no tuviéramos este servicio, no tendríamos en qué viajar porque el remis está muy caro”, completó otra. La mujer se manifestó en apoyo a la medida de fuerza de los colectiveros, “pero los usuarios también salimos perjudicados”, reconoció y bregó para que se destrabe el conflicto entre UTA y los empresarios del transporte.“Por el paro de colectivo, hoy me tocó tomar el tren”, acotó un joven trabajador.“A la ida, generalmente, viajo en colectivo y a la vuelta, en tren”, refirió una usuaria del servicio ferroviario. “Debería haber una frecuencia más porque el último sale a las 13 y después no hay más”, demandó.En relación a las bondades del servicio, ponderó que “es más barato porque pagamos dos pesos por el tren y por el colectivo, casi 60 pesos”.