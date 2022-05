Usuarios sin colectivos: UTA confirmó un paro de 72 horas para esta semana

Se llevó a cabo este lunes un nuevo encuentro entre el Ministerio de Trabajo, la UTA y las empresas de transporte del interior del país. No hubo acuerdo salarial y la Unión Tranviarios Automotor confirmó el paro de colectivos por 72 horas. La medida de fuerza comenzará este martes a las 00 horas, confirmaron a Elonce.



En un comunicado, UTA expresó que "habiéndose agotado toda instancia de negociación propiciada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, no se ha conseguido el acuerdo que venimos reclamando. Queremos dejar expresado que responsabilizamos de todas las consecuencias de cualquier medida de acción gremial, a la total negativa a acordar los sueldos de los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país, y a pretender negociar salarios diferentes a los del Área Metropolitana de Buenos Aires".



"Nuestro pedido ha sido en todo momento claro, pretendiendo únicamente trabajar, y cobrar los salarios que legítimamente nos corresponden. No vamos a permitir que nos condenen a salarios de pobreza", remarcaron.



Asimismo, indicaron que "ratificamos la medida de acción gremial por 72 horas, conforme la siguiente modalidad: Paro de actividades el próximo martes 17, retomando la actividad el día del Censo Nacional (18 de mayo) en colaboración a la función desempeñada ese día, en la instancia de feriado nacional, cumplida la cual se reanudará la medida de acción gremial durante los días jueves 19 y viernes 20 del corriente".



"Continuaremos poniéndonos a disposición de todas las partes intervinientes en la negociación, durante el transcurso de la presente medida de acción gremial, a efecto de lograr el acuerdo salarial que los trabajadores del transporte de pasajeros del interior merecen", finalizaron.