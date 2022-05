Instalarán un mercado central en el ex frigorífico municipal de Paraná

Proyectan la instalación de unen las instalaciones del ex frigorífico municipal de la capital entrerriana, que se ubica entre los barrios San Agustín y La Floresta. La iniciativa contempla, además de los locales para venta de alimentos, tiendas y farmacia, dos plazas públicas, un salón de fiestas y un comedor comunitario.; y el vecino podrá comprar los productos sin intermediarios a productores que Mendoza, Rosario y Buenos Aires”, comunicó ael responsable del proyecto, Ezequiel Rodríguez. Y agregó: “Serán productos directamente de zona, como Mendoza que es precursora de la parte hidropónica donde se producen alimentos saludables y no contaminados con ningún tipo de fertilizante, químicos o agroquímicos”.remarcó Rodríguez al sentenciar que“Se alojará ade todo tipo de rubros; productos de la canasta familiar, perecederos y no perecederos; y hay una lista deque tendrían la disponibilidad de instalarse porque habrá espacio para que puedan exponer y vender sus productos”, explicó el responsable del proyecto y reveló: “También está proyectado un espacio paray la radicación de”.“Y al haber tantos comercios,, porque apuntamos a llevar un plato de comida a la gente que hoy la está pasando mal”, agregó.De acuerdo a las estimaciones,. “El inversor es Hugo Vallejos, quien desde hace cuatro años apuntó a este lugar y hoy por hoy, es un comerciante de la ciudad, el que apuesta para que este sea un espacio de esparcimiento, compra, venta y relaciones comerciales para la zona”, argumentó.y la habilitación de los sectores comerciales se hará de forma paulatina. A la sociedad se presentará una maqueta y un renderizado que dará la posibilidad de elegir los locales con la ubicación que se prefiera”, explicó.Consultado a Rodríguez cómo la instalación de un polo productivo impactaría entre los otros comercios del barrio, éste fundamentó: “Hicimos un estudio de mercado en el que se determinó que San Agustín cuenta con 100.000 habitantes y este será al igual que un hipermercado de las grandes marcas que se instalan y”.