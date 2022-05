Este fin de semana hay cita con el tenis en Paraná: cómo se vive este deporte

Se lleva adelante desde este viernes 13 y hasta mañana domingo, un torneo provincial promocional de tenis y un nacional abierto que abarca desde sub 10 a sub 18, ramas masculina y femenina.Se realiza en las sedes del CAE, entidad deportiva que cuenta con 19 canchas reglamentarias y que están disponibles este fin de semana en Paraná, para los torneos que congregan a “239 jugadores en ambas ramas”, destacó a Elonce Guillermo Acuña. Al mismo tiempo, afirmó que hay chicos “de toda la provincia”. En el nacional abierto “hay muchos chicos que son de la ciudad de Santa Fe y que participan de este torneo”, agregó.“El nivel es óptimo, son muy buenos partidos. Muchas familias se han acercado a acompañar; se vive un clima muy lindo”, resaltó Acuña.De la misma manera comentó sobre el entrenamiento en este deporte: “Normalmente hay tres escalones para la formación integral de los chicos, está la escuelita interna, que es la que cada uno hace en su club, en su ciudad; el segundo es este provincial promocional, el torneo se juega al mejor de tres sets, comenzando desde dos iguales para el conteo. Y el tercer escalón es el nacional abierto que son chicos bastante bien formados, con un desarrollo físico y técnico ya superior”.A su vez opinó que tras la pandemia “el tenis se vio beneficiado” ya que “es el aire libre, sin contacto físico; generó afluencia de menores. Con esos ítems tocados en ese momento, ya que es un deporte que es salud, sin contacto físico, al aire libre, las escuelas se siguen manteniendo a full”.Confió que el “leitmotiv que resaltamos en el club es que es un deporte para toda la vida”. A su vez “es muy amistoso, social: tiene todas las virtudes.Los participantes consultados por, destacaron que en su mayoría “hay comenzado desde muy chicos” con este deporte. Ponen relevancia en la “adrenalina y la pasión” que los moviliza a no abandonar su práctica y entre los anhelos mencionan que buscan llegar a ser “jugador profesional de tenis”. Uno de los chicos consultados confió que le gustaría ser “como Rafa Nadal”.Invitan a la comunidad a concurrir a disfrutar de estos torneos, durante este fin de semana.