“Gastronomía y diseño”: un evento para disfrutar este fin de semana en Paraná

Este sábado 14 y domingo 15 de mayo a partir de las 12, habrá un encuentro entre la gastronomía y el diseño. La propuesta es para disfrutar en familia o con amigos y tendrá como escenario un predio ubicado en el Acceso Norte de Paraná, pegado a la YPF.En diálogo conAlberto Magliochini, de Paraná Come, explicó que habrá más de 40 emprendedores, gastronomía de lujo, charlas y cocina en vivo. “Vienen por el acceso hasta la estación de servicios YPF y entran derecho hasta el final donde está el estacionamiento que será atendido por la gente de Suma de Voluntades”.Parte de lo que se recaude en el evento estará destinado a la gente de Suma de Voluntades. “Vengan con intenciones de ayudar, con alimentos no perecederos, a comer y a disfrutar de todo lo que vamos a ofrecer el fin de semana entero”, acotó.Sobre la propuesta gastronómico, detalló que habrá “carne asada, hamburguesas, helados, burritos, comida internacional venezolana, brasileña, cervecerías locales, postres, comida sin TACC, realmente de todo. Además de artesanías y moda”.“Pueden venir con el mate, pueden venir a no consumir, simplemente a disfrutar porque la idea es hacer espacios nuevos en Paraná para todos”, dijo Magliochini.La entrada es un bono contribución de 200 pesos para mayores; los menores son sin cargo. Y si puede asistir en compañía de nuestras mascotas.