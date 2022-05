Entregaron en Paraná el primer carnet de conducir no binario: la historia de Ana

En el marco de la ley de Identidad de Género,. La joven trans, en diálogo con, se mostró “contenta” porque el cambio “porque era algo muy esperado, al igual que todos los trámites en los que uno tiene su base de datos”., pero también soy consciente que fue muy difícil llegar hasta acá y deseo que a las personas que vengan les resulte más fácil, que haya más acceso, más acompañamiento y mejor trato porque fue un camino en el que muchas veces estuve sola, no encontraba a alguien que sepa ayudarme con este trámite y eso es algo que tiene que cambiar porque el Estado debería estar más preparado para abarcar este tipo de situaciones”, aseguró Ana., lamentó Ana al dar cuenta sobre “lo difícil” que fue transitar este camino: “Cuando uno es más chique se empieza a preguntar `quién soy´, `qué puedo ser´, `hacia dónde voy´. Y en mi caso, estaba sola, no encontraba con quién hablarlo por todo el contexto que me rodea, más allá de que mi familia me aceptó y me acompañó cuando decidí contarlo”.. En esa transición,. “Fue un logro muy importante para mí, fue uno de los primeros DNI no binario, y significó un montón porquevaloró.Asimismo, proyecta solicitar la misma rectificación en la documentación que acredita su paso universitario dado que es técnica en Comunicación Social. “Hace poco hubo un antecedente en La Plata cuando se entregó un título no binario, lo que implica que el sistema tendrá que cambiarse para contemplar estas situaciones a quienes no nos identificamos ni como hombre ni como mujer”, argumentó.En la oportunidad, Ana reconoció que “es un anhelo” que deje de preguntarse por el género en la documentación personal “porque al Estado no debería importarle cuál es nuestra genitalidad, dado que se sigue hablando de sexo y no de género”.De hecho, contó que ya completó el censo digital y pudo identificarse como persona trans no binaria. “Se abrió la posibilidad de identificarnos más allá del sexo binario y es importante porque sino no podría conocerse cuántas personas trans hay y cuáles son sus realidades para, a partir de eso, hacer políticas”, valoró Ana.Finalmente, Ana bregó “para que la sociedad esté más preparada para aceptar nuestra existencia” e instó a otros que estén en su misma situación “a animarse porque el mundo está cambiando y es posible, siempre y cuando esa persona se sienta disponible para tomar la decisión de empezar a transicionar o hacer los cambios que desee”. “Y es muy importante el acompañamiento afectivo de las familias para enfrentar lo que falta”, agregó.