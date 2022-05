El fin de semana habrá “Enduro Extremo” en el acceso norte de Paraná

, con la fiscalización de la Asociación Pilotos Entrerrianos de Motos y Autos (Apema).Se trabaja intensamente y contra reloj para la, que tendrá como escenario el nuevo circuito largo de La Kava, ubicado en el acceso norte de la capital entrerriana.. En el programa, contó que el enduro Extremo “vuelve a la ciudad después de más de 20 años. Estamos trabajando con todas las ganas para que se viva un gran fin de semana”.El nuevo circuito largo de La Kava está ubicado en el acceso norte de la capital entrerriana.Será este fin de semana (14 y 15 de mayo), en un circuito que tendrá un recorrido aproximado de 12 a 15 minutos con distintas variantes y obstáculos que deberán ir resolviendo los corredores, que llegarán de toda la provincia, como de Santa Fe.“Tiene una exigencia muy buena para los pilotos ‘endureros’ a los que les encanta esto que estamos haciendo. Pasa por lugares naturales y se enfrentan a obstáculos como bajadas extremas, trepadas, pasa por arroyos, barro, senderos”, dijo.Cada competidor “hace su carrera contra el reloj. Acá no hay pelea de puestos. Se larga un competidor cada 10 o 15 segundos. Ahora anexamos una prueba de súper enduro que es donde tiene más llegada al público para que se puedan divertir mucho más. Pasamos por arriba de un auto, por cubierta de camiones, piedras, postes. A todo lo hemos ido probando”, afirmó., por su parte, afirmó: “El circuito está muy bueno. Soy cordobés y allá vamos al Cerro Áspero Pueblo Escondido. Te encontrás con piedras de medio metro, un metro; la diferencia de La Kava con el resto delos circuitos es que en los otros circuitos vos te metés al monte y no se ve nada, acá no, esto es como un anfiteatro; media carrera la podés observar. Para el público es excelente”.“Liberás la cabeza y la moto te sigue”, aseguró el piloto.Hasta este viernes hay un sistema de preinscripción (con esto se puede tener un alojamiento). Y luego se pueden inscribir en el predio, el sábado.El sábado habrá pruebas de reconocimiento del lugar, de todo el trazado largo.El precio de la entrada para los dos días, es de 400 pesos. Menores de 12 años, gratis.El horario, sábado de 14 a 17 horas, habrá largadas especiales. El domingo, desde las 9, con pruebas y luego las carreras principales (a las 11:30 y 13:30). A las 16, ceremonia de podios y premiaciones.