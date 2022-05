Sofía Asís, revelación Festival de Cosquín, cantó en Elonce y emocionó a todos

Video: Sofía Assis y Fernanda Roseli cantaron en Elonce

La cantante tucumana Sofía Assis, ganadora del Pre Cosquín 2022, se presentará este viernes en el Teatro 3 de Febrero. Previamente, este jueves, visitó el programa Buenas Noches que se emite por Canal Once y deslumbró a los espectadores con una actuación consagratoria e inolvidable.La joven contó que su pasión por la música comenzó a los siete años, cuando se plantó y le dijo a su papá que tenía ganas de cantar. “Obviamente, mi papá, me dijo que sí, pero me preguntó para que quería eso y le respondí:. De ahí, me subí a un escenario y no me bajé más”.Sofía contó que junto a su equipo era “la primera vez que nos presentamos en el Cosquin”. “Fuimos a defender nuestro repertorio, no es que preparamos algo específico”, dijo. La joven se presentó en la sede de La Calera y directamente pasó al escenario principal. “Fue una experiencia hermosa, compartir y escuchar artistas tan talentosos, fue algo único”.En ese sentido, agregó: “estas oportunidades te nutren el alma, te motivan a seguir. Vivimos un sueño, que es muy común en los artistas norteños y nunca llegan. Me emocioné mucho cuando ganamos”.Sin embargo, Sofía señaló que detrás de un sueño hay muchas horas de trabajo: “requiere de mucho esfuerzo y que nunca bajen los brazos, porque los sueños se cumplen”, expresó. “Nosotros salimos de casa persiguiendo un objetivo, pero nunca sabemos si volvemos. Viajamos mucho y las rutas son un peligro.Al final, la joven artista cantó una samba con su amiga Fernando Roseli.