Hackearon whatsapp de neumonólogo y estafaron a un contacto por $65.000

La modalidad delictiva usada

Uno de sus contactos perdió 65 mil pesos



Un médico que trabaja conmigo, confió, pensó que yo realmente necesitaba ese dinero, alrededor de 65 mil pesos, e hizo la transferencia

Se trata de la modalidad, donde los delincuentes, contactan a personas por celular, se hacen pasar por trabajadores del Ministerio de Salud y mientras tienen una charla telefónica logran clonar la cuenta de WhatsApp.En esta ocasión,. Es un caso similar al ocurrido a comienzos de mayo, en que la víctima de estafa fue uno de los directores de Iosper, Felipe Fabián Monzón , representante del agrupamiento Activos del Poder Ejecutivo.El médico neumonólogo Luis Larrategui dialogó cony contó: “Esperaba la llamada de un paciente que se iba comunicar conmigo por WhatsApp para hacer una videollamada. En ese momento entra una llamada con el logo del Ministerio de Salud y me empiezan a preguntar si tenía todas las vacunas, qué opinión tenía, parecían interrogantes normales, lo que sí me llamó la atención es que llamaran por WhatsApp”.De la misma manera aseveró: “”. El médico reconoció que “me agarraron totalmente desprevenido, le di el código de WhatsApp para que entraran a mi cuenta”. La cuenta del profesional fue hackeada.De la misma manera prosiguió con el relato: “”.Asimismo refirió que “”, indicó Larrategui.El profesional manifestó que pudo hacer “rápidamente la denuncia al banco, la entidad actuó y por lo que tengo entendido de que por alguna forma se podrá recuperar ese dinero. Además, sé que se pudo ubicar la cuenta que estaba en una financiera virtualmente. Son datos que nos han llegado y de que han podido identificar a la persona que cometió la estafa. También sabemos que no es la primera vez que está involucrado en un delito de este tipo”.Asimismo contó que se ha enterado de que en esos días en que le ocurrió con él, “mucha gente que en esos días fueron víctimas de estafas a través de WhatsApp”.La denuncia del médico fue realizada en comisaría cuarta. “La hice para que el fiscal investigue y esto no vuelva a pasarle a otra persona”, agregó., de humillación, porque uno está usando la herramienta de WhatsApp para trabajar, para comunicarse, y que haya gente que solo esté pensando en perjudicar al otro, es muy triste que en esta sociedad esté ocurriendo”, finalizó.