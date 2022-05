Advierten la falta de inspectores en horarios de ingreso y egreso escolar

A poco de cumplirse ocho años de la tragedia vial que le costó la vida a Juan Manuel Martínez Zurbano, de 6 años, pareciera que poco ha cambiado en la Escuela Nº 1 "Del Centenario" de Paraná. En el comienzo de este ciclo lectivo, hubo presencia inspectores en el ingreso al establecimiento escolar, pero, a tan solo dos meses del inicio de clases, los agentes de Tránsito brillan por su ausencia, al menos en el horario vespertino.Las cámaras decaptaron el momento en el que uno de los niños cruzaba la calle -a mitad de cuadra- para poder subir a la camioneta en la que lo esperaban sus padres; antes debió sortear el paso de una moto y algunos vehículos.“Nunca hay agentes de Tránsito”, sentenció una mamá que iba a retirar a su niño del colegio.“A raíz de que mi nene sale a las 13, me resulta más fácil retirarlo en este horario porque no se hace la doble fila”, diferenció una mujer que se encontraba estacionada sobre la dársena habilitada para el retiro de los estudiantes. “En años anteriores había hasta triple fila y era caótico, ahora está un poco más ordenado”, reconoció.Sin embargo, otra de las mamás, reprochó que “con suerte, sólo una vez al mes hay inspectores en el horario de la tarde”. “Por la mañana hay inspectores, pero al mediodía y a la tarde no. Es terrible el caos y no hay agentes”, insistió.“En los primeros días de clases, cuando había inspectores, los papás cargaban al niño y salían, pero a la tarde es cualquier cosa, los mismos autos chocan a las motos que tienen estacionadas detrás”, apuntó en relación al sistema de acceso seguro para los alumnos, la modalidad conocida como "Sube y baja".En ese sentido, se preguntó: “Habrá que lamentar que otra vez pase algo, pero a la tarde, para que el intendente haga algo”. “Los chicos se cruzan sin mirar entre los autos”, lamentó, no sin dejar de recordar la tragedia que acabó con la corta vida de Juan Manuel.“La situación se repite sobre calle Tucumán 1º y 2º; y el auto que pasa rápido no quiere esperar”, denunció en relación al tránsito vehicular sobre calle Alameda de la Federación.“El intendente debería ver cuántos inspectores tiene y poner, aunque sea, uno por escuela en los horarios de ingreso y egreso escolar”, recomendó al insistir: “Por qué hay que esperar, acá ya falleció un chico”.